L’influenceur américain Darren Jason Watkins Jr., connu sous le nom de « Speed », a attiré tous les regards lors du match Égypte-Argentine de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons ont croisé l’Albiceleste ce mardi au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta, lors des huitièmes de finale du Mondial 2026 coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

À la 21^e minute, l’Argentine obtient un penalty transformé par Lionel Messi, mais le gardien égyptien Mostafa Shobeir réalise une parade décisive.

Speed a publié une vidéo sur son compte personnel sur le site « X », montrant sa réaction pendant que Messi s’élançait pour tirer le penalty.

La séquence le montre, installé juste derrière la ligne de but de Shouber, interpellant la star argentine et l’invitant à le regarder pour le déconcentrer.

Dès que le gardien égyptien a repoussé la tentative de Messi, Speed a manifesté son étonnement, d’autant plus que l’Argentin venait d’échouer pour la deuxième fois sur penalty dans cette édition.

Rappelons que « La Pulga » est désormais le joueur ayant raté le plus de penalties de l’histoire de la Coupe du monde, avec un total de 4, tandis que Mostafa Shouber est devenu le deuxième gardien à arrêter deux penalties lors d’une même édition de la Coupe du monde.