Fabrizio Romano, spécialiste du marché des transferts, a révélé la vérité sur l'existence de démarches urgentes au sein de Manchester United en vue d'un changement au niveau du staff technique, à la suite de la récente défaite de l'équipe face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions.

Romano a déclaré, dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube : « Je vais vous livrer toutes les dernières informations concernant les différents dossiers. Aujourd'hui, nous devons parler de Manchester United et nous arrêter un instant sur la situation de l'équipe, afin de répondre à vos questions et d'éclaircir certains points. Il y a assurément des choses à clarifier après une nouvelle défaite et une autre prestation décevante. »

Il a ajouté : « Ce n'était pas la pire prestation si l'on considère les derniers matches de Manchester United, que ce soit dans la manière d'aborder la rencontre ou dans le style de jeu. Il n'est jamais facile de jouer un match face à l'Atlético Madrid sur sa pelouse, et le niveau de l'adversaire est totalement différent de certains matches que l'équipe a disputés en début de saison. Pourtant, ils ont de nouveau souffert face à l'Atlético Madrid, l'équipe n'a pas réussi à s'imposer et a perdu la rencontre, ce qui peut arriver. »

Il a poursuivi : « Mais le problème pour Manchester United concerne la situation générale de l'équipe à l'heure actuelle, et c'est la raison pour laquelle les supporters du club sont clairement inquiets. Il est donc temps de clarifier certains points. »

Au sujet de la possibilité d'une décision immédiate concernant l'avenir de Michael Carrick, Romano a expliqué : « Certains d'entre vous me demandent s'il pourrait y avoir des conséquences immédiates pour Michael Carrick. La réponse est qu'aucune décision soudaine de dernière minute n'est attendue, ni ce soir, ni demain matin, ni dans les prochaines heures, concernant des changements au niveau du staff technique de Manchester United. »

Il a enchaîné : « Manchester United espère évidemment obtenir des résultats différents dans les jours et les semaines à venir, et le club observe de très près ce qui se passe au sein de l'équipe, car le niveau actuel est inacceptable. Mais dans le même temps, Manchester United n'a entamé jusqu'à présent aucun contact avec un autre entraîneur pour ouvrir des discussions ou préparer l'avenir. »

Il a ajouté : « Pour le moment, Manchester United continue de soutenir Michael Carrick. Je le répète, car c'est l'impression qui domine au sein du club, mais le football est au bout du compte une industrie régie par les résultats. Manchester United doit inverser la tendance au plus vite, sinon le danger pour l'avenir de Carrick pourrait devenir réel et sérieux. »

Il a conclu sur ce point : « Pour l'instant, et plus précisément aujourd'hui, la situation reste sous contrôle, mais il faut faire preuve d'une grande prudence au regard des prochains matches, d'autant que le calendrier de Manchester United est particulièrement compliqué. Cela étant, le club affiche toujours sa confiance en Carrick. »





La position d'Antonio Conte

Romano a commenté : « Ce que je peux affirmer aujourd'hui, c'est qu'il n'existe pour l'heure aucune négociation avancée ni aucune démarche concrète et sérieuse entre Antonio Conte et Manchester United. »

Il a ajouté : « L'élément le plus marquant dans le dossier Antonio Conte est peut-être que, contrairement à des situations passées où il préférait attendre le début d'une nouvelle saison, disputer la préparation et travailler avec son propre effectif, il serait cette fois ouvert à l'idée de prendre en main une équipe en cours de saison. »

Il a poursuivi : « Cela ne concerne pas uniquement Manchester United, car Conte serait ouvert à l'idée d'entraîner n'importe quelle équipe durant la saison en cours, qu'il s'agisse de Manchester United, d'un club italien ou de toute autre destination. »

Romano a précisé : « Conte pose comme condition que le club ait une grande histoire. Il ne veut pas partir au Moyen-Orient uniquement pour l'argent, puis revenir en Europe quelques années plus tard. Son idée est de poursuivre sa carrière en Europe avec un club historique. »

Il a fait référence aux récentes déclarations de Conte : « Antonio Conte a indiqué dans un entretien il y a quelques jours qu'il serait ouvert à l'idée d'entraîner un club doté d'une grande histoire et désireux de retrouver son niveau d'antan. »

Il a conclu : « Conte est donc assurément ouvert à ces opportunités. Reste à savoir s'il rejoindra de nouveau Manchester United en cas de départ de Carrick, s'il prendra en main un club italien, ou si une autre surprise surviendra. Conte est prêt pour ces différents scénarios, mais il n'existe pour l'instant aucun contact concret entre lui et Manchester United. »



