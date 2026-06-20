La Turquie a subi une défaite cuisante vendredi soir face au Paraguay (0-1). Les Turcs ont évolué une mi-temps entière à onze contre dix sans pour autant trouver le chemin des filets. Le groupe de Vincenzo Montella a de nouveau déçu et dit adieu à la Coupe du monde 2026.

Chez les Turcs, Orkun Kökçü, originaire de Haarlem, a été écarté du onze après la défaite 2-0 contre l’Australie, tandis que Ferdi Kadioglu, né à Arnhem, était titulaire, tout comme les stars Hakan Çalhanoglu, Arda Güler et Kenan Yildiz.

Les Turcs ont connu un départ de match catastrophique, le Paraguay inscrivant le but le plus rapide de la Coupe du monde : après seulement 64 secondes, Matías Galarza battait le gardien Ugurcan Çakir d’une frappe rasante (0-1).

La Turquie s’est alors ruée à l’attaque : Mert Müldür a trouvé la barre puis le poteau sur une même frappe. Juste avant la mi-temps, la star paraguayenne Miguel Almirón a été victime d’une nouvelle règle.

Après un échange houleux, l’attaquant s’est couvert la bouche en s’adressant à un adversaire, geste interprété comme une insulte. Les Turcs ont aussitôt alerté l’arbitre. Après consultation de la VAR, l’arbitre salvadorien Ivan Barton Cisneros a brandi un carton rouge.

Même après la pause, le Paraguay a bien maintenu son organisation. La Turquie n’a pas réussi à convertir son élan offensif en buts.

Les nombreux changements effectués par la suite n’ont rien changé. L’ancien joueur du Feyenoord, Kökçü, n’est entré qu’à la 86e minute, sans pouvoir influer sur le score.