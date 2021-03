La très bonne nouvelle de Zidane avant l'Atalanta

Ramos et Hazard ont repris l'entraînement mercredi et pourraient disputer le choc Ligue des champions contre l'Atalanta le 16 mars.

Le Real Madrid s'est entraîné à Valdebebas mercredi et Zinedine Zidane, le coach merengue, a vu le retour de deux de ses joueurs les plus importants : Sergio Ramos et Eden Hazard.

Le capitaine et l'attaquant belge sont tous les deux absents depuis un certain temps pour cause de blessure. Mercredi, ils ont rejoint leurs coéquipiers dans la séance de groupe.

Le retour à l'action si rapide de Ramos après avoir subi une intervention chirurgicale au ménisque du genou gauche le 6 février est impressionnant.

Absent des terrains pendant environ six semaines, il a repris l'entraînement sans se ménager.

L'objectif de Ramos était de revenir pour la rencontre face à Elche ce week-end afin de voir s'il pouvait être opérationnel ou non contre l'Atalanta lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Le retour de Hazard a été légèrement différent. L'ancienne star de Chelsea s'est blessée le 3 février après une déchirure musculaire. Son absence, initalement prévue de trois ou quatre semaines, a été finalement plus longue.

L'article continue ci-dessous

Un mois plus tard, il n'était toujours pas retourné à l'entraînement car il ressentait toujours une douleur et ne pouvait s'entraîner à 100%.

Il est désormais probable que les deux joueurs participeront au huitième de finale retour de la Ligue des champions au stade Aldredo-Di Stefano le 16 mars prochain.

S'ils continuent à s'entraîner avec le groupe pendant le reste de la semaine, il est probable qu'ils seront convoqués dans le groupe madrilène pour à participer au match contre Elche, qui se jouera ce samedi, à 16h15.