Le FC Barcelone a bouclé le transfert de l'Espagnol Rodri, la star de Manchester City, après une longue période de tractations, afin de renforcer l'effectif du club catalan dès la nouvelle saison.

L'avenir de Rodri était incertain après la fin de la Coupe du monde, remportée par l'Espagne, le joueur de Manchester City ayant été élu meilleur joueur, dans un contexte de tentatives du Real Madrid et du FC Barcelone pour s'attacher ses services.

Le Real Madrid était initialement le mieux placé pour recruter Rodri, avant que le transfert ne bascule en faveur du FC Barcelone ces derniers jours.

De son côté, le journaliste italien Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, a confirmé que le transfert de Rodri au FC Barcelone était conclu.

Romano a déclaré via son compte officiel sur « X » : « Rodri au FC Barcelone. Un accord a été trouvé pour le transfert du milieu de terrain espagnol de Manchester City au FC Barcelone. »

Il a ajouté : « Tout est réglé pour l'ancien Ballon d'or. Manchester City a donné son feu vert à la dernière offre présentée par le FC Barcelone. »

Il a poursuivi : « Rodri signera un contrat de quatre ans avec le FC Barcelone la semaine prochaine, un contrat qui courra jusqu'en juin 2030. »

Il a précisé : « Le FC Barcelone a déjà commencé à organiser le déplacement et à programmer les visites médicales de Rodri et de João Cancelo. »

Ces derniers jours ont été marqués par des tentatives intensives du FC Barcelone pour finaliser le transfert de Rodri, avec plusieurs offres présentées à Manchester City. Selon certains rapports de presse, la dernière offre s'élevait à 70 millions d'euros.

À noter que Rodri, à qui il reste un an de contrat avec les Citizens, était absent du match disputé ce dimanche par Manchester City face à Arsenal, en Community Shield anglais, rencontre qui s'est soldée par une victoire des Gunners (3-0).



