La tempête est-elle passée ? Révélations sur l'évaluation officielle de l'arbitre du Clasico

Diriger le Clásico n'était pas une mission facile pour l'arbitre Martínez Munuera, dans un contexte de guerre ouverte entre le Real Madrid et le Barça au sujet de l'arbitrage, mais il a réussi à passer l'épreuve sur la pelouse du Camp Nou.

Selon le journal espagnol « As », Munuera a livré une bonne prestation arbitrale du point de vue de la commission technique des arbitres, maîtrisant le déroulement de la rencontre sans en devenir le point central.

Le journal a précisé que Munuera est sorti avec succès du cinquième Clásico qu'il dirige, après avoir démontré qu'il possédait l'expérience nécessaire pour maîtriser l'un des matchs les plus tendus et les plus âpres du football espagnol.

Il a souligné que la moindre étincelle dans ce genre de confrontation peut se transformer en immense incendie, mais cela ne s'est pas produit cette fois-ci au Camp Nou.

Les sources arbitrales consultées par le journal s'accordent à dire que l'arbitre aurait peut-être pu brandir quelques cartons jaunes supplémentaires, mais qu'aucune des situations n'atteignait le niveau de l'erreur grave de la part de l'arbitre originaire d'Alicante.

L'une des actions les plus controversées du match a été l'intervention de João Cancelo sur Diomande, le Real Madrid ayant réclamé l'expulsion du joueur du Barça, mais l'arbitre et l'assistance vidéo à l'arbitrage n'ont pas jugé l'intervention assez dangereuse pour la justifier.

Martínez Munuera s'est trompé dans l'appréciation de la sanction appropriée pour cette situation, car le coup porté par Cancelo sur le muscle du mollet du joueur du Real Madrid méritait un carton jaune, qu'il n'a toutefois pas brandi.

En revanche, l'assistance vidéo à l'arbitrage a eu raison de ne pas intervenir, car la situation ne justifiait pas de carton rouge direct selon l'évaluation de la commission technique des arbitres.

La décision était également correcte de la part de l'assistance vidéo à l'arbitrage et de l'arbitre sur le terrain dans l'action où Alejandro Baldé a touché le ballon de la main, le ballon ayant heurté cette partie du corps du joueur du Barça, mais la situation ne justifiait pas de siffler une faute.

L'appréciation de l'action a été correcte depuis le terrain, ce qui a permis à Martínez Munuera de quitter le Camp Nou avec une bonne évaluation de sa prestation arbitrale.