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Remis de la blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant un mois, Dani Olmo, star du FC Barcelone, a désormais la voie libre pour être titulaire lors des matchs face au Deportivo La Corogne et à l'Atlético de Madrid.

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Selon le journal Sport, la suspension de deux matchs infligée à Fermín López place Olmo en tête des candidats au poste de meneur de jeu.

L'absence de Fermín López est un coup dur pour l'entraîneur Hansi Flick, compte tenu du niveau remarquable affiché par le joueur ces dernières semaines. Mais elle tombe à point nommé pour Olmo, qui vient tout juste de se remettre de ses pépins physiques.

De la blessure à une nouvelle chance

La situation a profondément changé en l'espace d'un mois seulement. Olmo s'était blessé le 20 octobre dernier, lors du choc face au Paris Saint-Germain, alors qu'il traversait l'une de ses meilleures périodes de la saison.

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Un problème à l'adducteur gauche l'avait contraint à quitter la pelouse avant la demi-heure de jeu, lors d'un match qui marquait sa 100e apparition sous le maillot du Barça. Fermín l'avait alors remplacé au Parc des Princes.

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Jusque-là, Olmo avait pris part aux 12 matchs officiels disputés par Barcelone cette saison, pour un but et 4 passes décisives.

Cette blessure a mis un terme à une série de titularisations consécutives qui avait permis à Olmo de disputer 44 matchs d'affilée avec le club catalan en 2026, et a ouvert la voie à Fermín López pour s'installer au poste de meneur de jeu.

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Fermín López n'a pas laissé passer sa chance. Avec 9 buts et 7 passes décisives en 17 matchs, il est devenu l'un des joueurs les plus influents du Barça sous la direction de Flick.

Son doublé contre l'Atlético de Madrid au Metropolitano et son but lors de la remontée face à Villarreal illustrent récemment l'excellente forme qu'il traverse.

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L'heure de Dani Olmo a sonné

Mais le match contre Villarreal a de nouveau rebattu les cartes. Olmo a fait son retour sur les terrains à la 68e minute, en remplaçant Fermín López, qui venait d'inscrire le but de l'égalisation quelques minutes plus tôt.

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Olmo a laissé une impression positive pour son retour, avec plusieurs gestes techniques de qualité et une frappe puissante qui a obligé le gardien Gulácsi à intervenir.

Mais personne ne s'attendait à ce que Fermín López soit expulsé à peine 6 minutes plus tard, alors qu'il était assis sur le banc, pour avoir protesté auprès du quatrième arbitre. Un incident qui va désormais lui coûter deux matchs de championnat.

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Cette suspension intervient en outre au moment où Olmo commence à retrouver le rythme de la compétition nécessaire pour se battre à nouveau pour une place de titulaire.

Après quelques minutes face à Villarreal, Flick lui a offert une nouvelle occasion de jouer mercredi dernier, lors du match de Barcelone contre le Sabah à Bakou, où il a disputé l'intégralité de la seconde période d'une rencontre remportée 4-1 par le club catalan.

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Le technicien allemand l'a lancé au retour des vestiaires à la place de Pedri, et Olmo en a profité pour engranger 45 minutes supplémentaires.

Bien qu'il ait évolué dans une position plus reculée que d'habitude, il a de nouveau montré une partie de son potentiel technique et a participé à plusieurs offensives.

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L'une de ses actions les plus marquantes a été une passe pour Karim Adeyemi, conclue par une frappe sur la barre transversale.

L'absence de Fermín López est un coup dur pour Flick, mais elle offre dans le même temps à Olmo l'occasion de retrouver le statut qui était le sien avant sa blessure.

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Durant les premiers mois de la saison, le technicien allemand avait réussi à instaurer une rotation efficace entre les deux joueurs, en les alternant comme titulaires et en tirant parti de leurs qualités différentes pour maintenir la vivacité de la ligne offensive.

Désormais, avec la suspension de López et après avoir obtenu du temps de jeu face à Villarreal et au Sabah, Dani Olmo fait figure de grand favori pour occuper le poste de meneur de jeu lors des deux prochains matchs de Liga.

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Un mois après avoir dû céder sa place à Fermín López sur blessure, Olmo a l'occasion de reconquérir ce poste.