La star japonaise de la Coupe du monde qui a été liée à plusieurs clubs de Premier League

À 17 ans, Keito Nakamura était salué comme l’un des plus grands espoirs du Japon. Près d’une décennie plus tard, l’attaquant évolue en deuxième division française, même si un transfert prometteur semble inévitable. Pour cet épisode de notreHidden Gems, nous racontons l’histoire de Nakamura, très apprécié.

Alors que le Japon nous a encore une fois conquis le cœur lors de cette édition de la Coupe du monde, une défaite douloureuse contre le Brésil a mis fin à son parcours bien plus tôt qu’il ne l’avait espéré. Les joueurs sont restés sur la pelouse en pleurs, remerciant les supporters japonais, et le discours émouvant du sélectionneur Hajime Moriyasu a beaucoup fait réagir en ligne.

Les Japonais ne méritaient pas de rentrer chez eux si tôt, mais le tirage brutal qui attendait à l’avance les Pays-Bas (Maroc) et le Japon (Brésil) a contraint les deux équipes à quitter les États-Unis dès les seizièmes de finale.

Lorsque le Japon a affronté les Pays-Bas en phase de groupes de la Coupe du monde, un joueur japonais s’est distingué : Nakamura. L’ailier a été l’un des meilleurs Japonais et a surpris Bart Verbruggen avec une frappe au premier poteau. Grâce en partie au but de Nakamura, le match s’est terminé sur un score de 2–2.

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Keito Nakamura célèbre son but contre la sélection néerlandaise

Ce but illustre son style de jeu : un dribble côté gauche, un repiquage dans l’axe, un recentrage sur son pied droit, puis une frappe féroce. Sa technique est solide, affinée par un entraînement acharné depuis l’enfance, comme le montrent des images diffusées par l’émission japonaise NHK NEWS Ohayo Nippon.

L’émission montre une vidéo familiale touchante de Nakamura, dont la mère lui lance à répétition des balles de ping-pong. Le jeune footballeur doit alors les saisir habilement en plein vol, encore et encore. « Franchement, ça s’est révélé être un exercice incroyablement efficace pour frapper le ballon en plein dans le sweet spot », raconte l’attaquant au sujet de cet exercice. « Pour être honnête, j’ai remarqué que mes volées se sont énormément améliorées grâce à ça. »

Ses parents ont globalement tout fait pour nourrir ses ambitions de footballeur professionnel. Quand il avait environ sept ans, il a tant insisté qu’ils ont accepté de l’emmener au Brésil. « Enfant, je voulais tellement aller au Brésil que j’ai supplié mes parents, et ils m’y ont emmené », a-t-il confié à TV Asahi.

Pourquoi le Brésil ? La réponse semble évidente. « J’étais un immense fan de Ronaldinho et j’étais fasciné par le football brésilien. Je voulais le découvrir à la source et jouer avec les enfants du coin. »

Et c’est exactement ce qu’il a fait : du Joga Bonito dans les rues du Brésil. « La plupart du temps, je ne jouais pas seul. Il y avait toujours quelqu’un avec qui jouer. Je voulais découvrir ce style brésilien de dribble, cette manière de jouer au football de classe mondiale. »

« Je croyais vraiment que tout le monde vivait pour le football au Brésil. Sur le chemin du retour, à l’aéroport, j’avais mon ballon avec moi, alors j’ai commencé à jongler. Des agents de sécurité et des membres du personnel se sont immédiatement rassemblés en disant : “Hé, on peut se joindre à toi ?” Avant même que je m’en rende compte, nous étions cinq ou six à jongler ensemble. »

« Avec le recul, je me rends compte à quel point c’était inhabituel. Ils bougent simplement à l’instinct, en faisant ce qui leur semble naturel sur le moment. Enfant, j’ai énormément appris de ce style de jeu », explique Nakamura.

Quand le Brésil, parmi toutes les équipes, l’a éliminé avec ses coéquipiers de la dernière Coupe du monde, l’émotion l’a submergé. Mais avec un but et une passe décisive dans ce tournoi, et franchement de très bonnes performances dans l’ensemble, Nakamura a clairement prouvé sa qualité. Désormais âgé de 26 ans, il est coincé en deuxième division française avec le Stade de Reims. Et c’est assez étrange pour un joueur de son niveau.

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Nakamura est l’un des joueurs clés du Stade de Reims

Il a entamé la préparation de sa quatrième saison avec le club et de son deuxième exercice consécutif en Ligue 2, même si plusieurs informations suggèrent qu’il pourrait partir dans le mois à venir. Il est difficile d’imaginer le contraire.

Nakamura a commencé sa carrière dans les équipes de jeunes du Mitsubishi Yowa SC avant d’être recruté par le Gamba Osaka à 17 ans, et il a rapidement fait ses débuts en équipe première. Cette ascension fulgurante reflétait son statut de l’un des plus grands jeunes talents du Japon, une réputation renforcée par ses quatre buts lors de la Coupe du monde U17 2017.

De brefs passages chez le club néerlandais du FC Twente et le club belge de Saint-Trond ont montré que le jeune Japonais devait encore s’adapter à un monde totalement différent. Ce n’est qu’à son troisième club européen, le LASK Linz, qu’il a véritablement pris son envol. En Bundesliga autrichienne et en Ligue Conférence, l’ailier a inscrit 23 buts et délivré 5 passes décisives en seulement 59 apparitions.

Cette forme lui a valu un transfert en France, au Stade de Reims, alors encore dans l’élite. En trois saisons, il s’est imposé comme le joueur clé du club. Lors de la campagne de relégation 2024/25, l’attaquant japonais a été la seule éclaircie : ses onze buts et deux passes décisives ont représenté plus d’un tiers des 33 buts de Reims en championnat.

Malgré ses efforts, Reims a perdu le barrage de relégation contre Metz et a été relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison 2024/25. En deuxième division, toutefois, il a une nouvelle fois fait la différence, avec 14 buts et 3 passes décisives sur les 53 buts du club au total.

Sa forme a évidemment attiré l’intérêt de championnats plus huppés. L’Olympique de Marseille fait partie des clubs qui suivent de près l’élégant ailier, tandis qu’Everton, Bournemouth et Fulham surveillent eux aussi sa situation, surtout après son parcours en Coupe du monde.

Kaoru Mitoma, le talentueux ailier de Brighton, a manqué la Coupe du monde à cause d’une blessure. Nakamura, considéré en Asie comme l’un des footballeurs les plus beaux du monde, a pris sa place et a répondu présent.

Désormais, on pourrait bien voir les deux attaquants japonais faire des ravages en Premier League la saison prochaine.