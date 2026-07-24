L'Espagnol Pedro Porro, la star de Tottenham, s'est exprimé sur son avenir lors d'une cérémonie d'hommage émouvante organisée en son honneur dans sa ville natale de Don Benito, tout en minimisant l'importance de la polémique suscitée autour de la finale de la Coupe du monde.

Le latéral de Tottenham faisait partie des éléments titulaires de la sélection espagnole, sacrée championne du monde après sa victoire face à l'Argentine sur le score d'un but à zéro, à l'issue des prolongations.

Le journal « Sport » a publié les déclarations de Porro, qui a affirmé que le sacre en Coupe du monde n'avait pas assouvi son ambition compétitive.

Il a ajouté : « Il me reste encore beaucoup à accomplir. Je suis un joueur doté d'une grande ambition, et je cherche toujours à apprendre davantage. Tous ceux qui me connaissent savent que je vise plus haut. »

Pedro Porro a également évoqué sa grande émotion face à la chaleur de l'accueil, et a tenu à dédier cette réussite à tous ceux qui l'ont accompagné depuis ses débuts.

Porro a reconnu qu'il n'aurait jamais imaginé bénéficier d'un tel hommage, soulignant que l'accès à l'élite avait exigé « beaucoup de sacrifices », en particulier depuis qu'il a dû quitter son domicile pour poursuivre sa carrière footballistique.

Concernant son avenir, Porro a assuré qu'il resterait à Tottenham, le club avec lequel il est lié par un contrat, indiquant qu'il s'y sentait « très heureux ».

Bien qu'il n'ait pas fermé la porte à la possibilité de rejouer un jour en Espagne, il a souligné que toute sa concentration était actuellement tournée vers son parcours en Angleterre.

Le latéral espagnol a également apporté une touche d'humour à l'événement, en plaisantant avec l'assistance au sujet de la grande popularité dont jouit son grand-père Antonio Sauceda, affirmant que la cérémonie d'accueil était « en son honneur ».

Pour conclure, Porro a minimisé l'importance des critiques venues d'Argentine et des demandes de rejouer la finale de la Coupe du monde, assurant qu'il n'avait pris connaissance de rien à ce sujet, et qu'il s'agissait de « simples propos tenus de l'extérieur » qui ne le concernaient pas personnellement.