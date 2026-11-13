La star du Real surprend Mourinho en accélérant son retour avant le choc face à Arsenal

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Tous ceux qui connaissent Raúl Asencio, la star du Real Madrid, savaient déjà qu'en dépit de l'opération chirurgicale qu'il a subie au début du mois dernier, il parviendrait à réduire la durée de sa convalescence, alors fixée à quatre mois, soit jusqu'à fin janvier ou début février 2027.

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Mais Asencio a fait preuve de courage et de persévérance, conscient en permanence qu'il mettrait tout en œuvre, en enchaînant les doubles séances d'entraînement à Valdebebas, pour accélérer son retour sur les terrains.

Selon le journal AS, Raúl est parvenu à réduire d'un mois et demi la durée de sa convalescence, après avoir subi une opération chirurgicale destinée à soigner une fissure à l'os du tibia, et il espère intégrer la liste de l'équipe pour affronter Arsenal, le 9 décembre prochain.

Le jeune joueur a pris la chose très au sérieux, au point d'avoir commencé il y a plusieurs jours à chausser ses crampons, à s'entraîner sur la pelouse et à toucher le ballon, autant d'étapes dont les plans initiaux fixaient le début au mois de décembre.

Dans son esprit, il y a désormais une date bien précise entourée en rouge (le 16 décembre), lui qui a redoublé de concentration pour réussir sous le maillot du Real Madrid, à la suite de ses discussions habituelles avec son entraîneur José Mourinho au centre d'entraînement de Valdebebas.

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Cette nuit-là, le Real Madrid disputera son premier match à élimination directe dans l'édition actuelle de la Coupe du Roi d'Espagne. Et il est logique, selon le tirage au sort et dans la mesure où il s'agit du premier match à élimination directe pour un club engagé en Ligue des champions, que le Real Madrid affronte une équipe de deuxième division ou de troisième division.

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Le match sera, selon toute vraisemblance, suffisamment à la portée de l'équipe pour offrir à Asencio ses premières minutes de jeu et lui permettre de retrouver le sentiment d'être à nouveau un footballeur ; ce qui lui procure le plus de fierté dans cette vie qui n'a pas toujours été un chemin droit et aplani devant lui.

Quelques virages difficiles se sont présentés sur sa route, mais il a affirmé il y a quelques semaines, dans un entretien accordé au journal AS, qu'il avait fait son examen de conscience et reconnu certaines des erreurs qu'il avait commises, et que, désormais, il se consacrerait à défendre le maillot du Real Madrid de toutes ses forces, tout en préservant sa dignité et sa valeur.

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Asencio n'est pas de ces joueurs qui parlent dans le seul but de se montrer devant le public. Il est tenace, et ce qu'il se fixe comme objectif, il continue d'y travailler jusqu'à l'atteindre. C'est pourquoi il espère reprendre l'entraînement avec le groupe de l'équipe première à l'issue de la trêve internationale, et aspire même à intégrer la liste de l'équipe pour affronter Arsenal en Ligue des champions le 9 décembre, ainsi que pour le match entre le Real Madrid et Osasuna en championnat le 13 décembre, cette même équipe qu'il avait affrontée lorsqu'il a disputé son premier match au stade Santiago-Bernabéu il y a deux ans.

Mourinho se réjouit grandement de la personnalité de Raúl Asencio et de son professionnalisme, ce qui s'est manifesté lors de la nuit historique de la victoire dans le Clásico, quand il a pris l'avion avec le reste de ses coéquipiers afin de montrer sa cohésion et sa solidarité avec le groupe, quelles que soient les circonstances.

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Asencio a par ailleurs pris place dans les tribunes du stade Spotify Camp Nou, juste derrière le banc occupé par Mourinho et les membres de son staff technique.

Asencio a essuyé de nombreuses insultes dans l'antre du Barça, mais il a fait preuve d'une grande maturité et s'est contenté de sourire et de célébrer avec ses coéquipiers la superbe victoire dans le Clásico.