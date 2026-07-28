La star du Real Madrid met en place un plan pour gagner les faveurs de Mourinho

La star du Real Madrid a décidé d'entamer l'ère de l'entraîneur portugais José Mourinho de la meilleure façon possible, après s'être fixé un plan clair afin de gagner la confiance du nouveau technicien et de décrocher une place de titulaire dans l'effectif de l'équipe la saison prochaine.

Selon le quotidien espagnol « Marca », le Turc Arda Güler est revenu pour la période de préparation de la nouvelle saison dans une condition physique exceptionnelle, après avoir maintenu durant ses vacances un programme spécifique qui l'a aidé à se présenter dans la meilleure forme dès le premier jour des entraînements, ce qui a laissé une excellente impression à Mourinho.

Le joueur turc a été le premier des joueurs du Real Madrid ayant disputé la Coupe du monde à retrouver l'équipe, profitant de l'élimination précoce de sa sélection dans le tournoi, avant de mettre à profit la période de repos pour maintenir sa condition physique et ne pas s'éloigner des entraînements.

Güler entame sa quatrième saison avec le Real Madrid avec de grandes ambitions, après avoir poursuivi sa progression de manière constante depuis son arrivée au club merengue. Le joueur a disputé 12 matchs lors de sa première saison, avant de voir son nombre d'apparitions grimper à 49 matchs lors de la deuxième saison, puis de disputer 51 matchs la saison dernière, au cours desquels il a inscrit 6 buts et délivré 14 passes décisives.

Güler jouit d'une considération particulière de la part de Mourinho, qui voit en le joueur turc un talent remarquable pour recevoir le ballon entre les lignes, ainsi qu'une bonne vision du jeu et une capacité à faire la différence dans le dernier tiers, sans oublier la mentalité et la grande envie qu'il affiche à l'entraînement.

Malgré l'intensification de la concurrence après l'arrivée de Bernardo Silva, Güler semble déterminé à poursuivre le combat afin de s'imposer avec le Real Madrid, conscient que le chemin vers une place de titulaire dans le onze de Mourinho ne sera pas facile.

Le début de Güler durant la période de préparation indique qu'il a choisi la meilleure façon de gagner la confiance de son nouvel entraîneur : revenir dans la meilleure condition physique, afficher sa faim et son envie, puis laisser son empreinte sur le terrain.

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