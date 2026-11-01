La star du Real Madrid dans l'embarras après s'être moquée de l'arbitrage

Le Real Madrid a signé une large victoire sur la pelouse de son hôte Racing, sur le score de trois buts à zéro, lors d'un match qui n'a pas été exempt de polémique arbitrale.

Le journal Sport a rapporté que les joueurs locaux ont vivement contesté deux situations : la première, le penalty accordé après la chute de Mbappé dans la surface de réparation, et la seconde, le penalty accordé dans un premier temps en raison d'une main de Tchouaméni, avant que l'arbitre Munuera Montero ne revienne sur sa décision et ne l'annule après avoir revu l'action grâce à la technologie de la VAR.

À la suite de cette dernière situation, la chaîne DAZN a révélé des images montrant Marc Cucurella, la star du Real Madrid, en train de se moquer de l'arbitre assistant qui avait signalé le penalty.

Le latéral du Real Madrid a fixé l'arbitre assistant pendant plusieurs secondes, lui adressant des signes d'approbation ironiques avec ses pouces ou ses doigts, tout en répétant le mot « magnifique », dans une tentative de montrer que l'arbitre s'était trompé dans son appréciation de la situation.

La séquence s'est largement répandue sur les réseaux sociaux et a valu à Cucurella des critiques en raison de son comportement moqueur envers une personne censée être l'une des autorités sur le terrain pendant les matches.

Ainsi, cette séquence s'est transformée en l'un des moments les plus commentés de la rencontre, un match qui a également été marqué par de nombreuses protestations des joueurs du Racing et des membres du staff technique de l'équipe.

José Alberto, l'entraîneur des locaux, a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « De mon point de vue, la décision était correcte au regard des images du penalty qui a été accordé en notre faveur puis annulé, mais ce qui attire fortement mon attention, c'est l'absence de révision de situations similaires lors du penalty dont est issu le but de l'avantage pris par le club madrilène. »

Après son transfert au Real Madrid en provenance de Chelsea l'été dernier, Cucurella est devenu un joueur titulaire indispensable au poste de latéral gauche de l'équipe madrilène.

Bien qu'il ait eu besoin d'un certain temps pour atteindre son meilleur niveau, il a disputé jusqu'à présent 14 matches toutes compétitions confondues, dont 9 en tant que titulaire, et le total de ses minutes de jeu avec son nouveau club s'est approché de la barre des 1 000 minutes.