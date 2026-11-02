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La star du Racing crie au visage de l'arbitre : vous êtes des lâches face au Real Madrid !

I. Vicente
Racing Santander
Racing Santander vs Real Madrid
Real Madrid
LaLiga
Espagne

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Ce n'est pas la défaite sur le score de trois buts à zéro face au Real Madrid qui a enflammé la colère du Racing Santander, mais la décision arbitrale qui a fait basculer le cours de la rencontre alors qu'elle était encore vierge de tout but, poussant l'une des stars de l'équipe à exploser de rage face au corps arbitral d'une manière captée par les caméras.

Un profond mécontentement règne dans les couloirs du club cantabrique en raison de la prestation arbitrale lors de la confrontation face au club merengue, qui s'est soldée par un score de 3-0 en faveur des visiteurs, mais le véritable tournant est intervenu alors que le score était de 0-0.

En effet, l'arbitre José Luis Munuera Montero a accordé un penalty controversé pour une faute de Prati sur Kylian Mbappé, une décision qui n'a même pas été revue par l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), malgré les grands doutes entourant sa validité, au point que José Mourinho lui-même, l'entraîneur du Real Madrid, a reconnu après le match qu'il ne s'agissait pas d'un penalty.

Le moment de l'explosion

Les caméras de la plateforme DAZN ont capté un moment extrêmement tendu à l'approche de la fin du match, révélant l'ampleur de l'exaspération atteinte par les joueurs du Racing.

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À la 82e minute, lorsque l'entraîneur a décidé de remplacer la star Íñigo Vicente en faisant entrer Juliashvili à sa place, Vicente n'a pas pu se contenir en quittant la pelouse. Alors qu'il se dirigeait vers le banc de touche, il s'est soudain tourné vers le quatrième arbitre et lui a crié au visage une phrase retentissante clairement captée par les caméras : « Mon Dieu, vous êtes des lâches ! ».

Le cri de Vicente est venu résumer le sentiment de colère et d'injustice qui s'est emparé des joueurs et des supporters du Racing, lesquels ont estimé que leur équipe avait été victime d'une décision arbitrale lâche les ayant privés de la possibilité de repartir avec un résultat positif face au géant madrilène.

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