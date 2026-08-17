La star du Maroc réagit à sa grave blessure

Le Marocain Youssef Belammri, star d'Al Ahly, a réagi à la grave blessure qu'il a subie avec le club rouge.

L'arrière gauche sera éloigné des terrains pour une longue période, après une rupture des ligaments croisés du genou.

Al Ahly a réagi rapidement pour pallier l'absence de Belammri, en recrutant Tawfik Mohamed, arrière gauche de Pyramids.

Belammri a écrit sur son compte Instagram : « Louange à Dieu en toute circonstance, Dieu l'a voulu et a accompli ce qu'Il a voulu. »

Il a poursuivi : « Je traverse aujourd'hui l'un des moments les plus difficiles de ma carrière, mais je crois au décret de Dieu et à Sa volonté, et je crois aussi que chaque épreuve porte en elle une leçon et un nouveau départ. »

Il a ajouté : « La blessure fait partie du football, et cette période sera peut-être difficile et longue, mais je l'affronterai avec patience et détermination, et je ferai tout ce que je peux pour revenir dans le meilleur état possible. »

Belammri a souligné : « Je remercie du fond du cœur tous ceux qui ont pris de mes nouvelles, tous ceux qui m'ont contacté et soutenu par un mot ou une prière. Votre soutien signifie beaucoup pour moi, et je ne l'oublierai jamais. »

Il a insisté : « Je vous promets que je me battrai chaque jour, et que je travaillerai de toutes mes forces durant la période de rééducation pour revenir sur le terrain plus fort et plus déterminé, si Dieu le veut. Merci aux supporters marocains et aux supporters d'Al Ahly pour votre amour et votre soutien constant. Priez pour moi, et l'avenir sera plus beau, si Dieu le veut. »

Youssef Belammri avait rejoint les rangs d'Al Ahly lors du dernier mercato hivernal, en provenance du Raja Casablanca.

kooora