La star du Maroc passe la visite médicale avant son transfert en Liga

L'international marocain Nayef Aguerd, défenseur de l'Olympique de Marseille, passe ce mercredi sa visite médicale en vue de son retour en Liga espagnole, selon les révélations du journaliste réputé Santi Aouna, correspondant du site français "Foot Mercato".

Aouna a indiqué, via son compte sur le réseau "X", qu'Aguerd effectuera ses examens médicaux aujourd'hui à la Real Sociedad, après que le club espagnol et Marseille sont parvenus à un accord de principe concernant le transfert du défenseur marocain sous forme de prêt avec option d'achat.

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"Foot Mercato" avait révélé précédemment que la Real Sociedad avait présenté une première offre pour recruter Aguerd, sous forme d'un prêt payant d'une valeur de 2,5 millions d'euros, assorti d'une option d'achat obligatoire d'une valeur de 10 millions d'euros, mais Marseille avait refusé l'offre.

Par la suite, le club espagnol est parvenu à améliorer son offre, l'opération s'orientant vers un prêt de 4 millions d'euros, avec une option d'achat non obligatoire d'une valeur de 11 millions d'euros, selon des rapports de presse.

Le retour du défenseur marocain au stade d'Anoeta intervient après une précédente expérience réussie avec la Real Sociedad lors de la saison 2024-2025, lorsqu'il avait joué pour l'équipe sous forme de prêt en provenance du club anglais de West Ham United.

Aguerd avait rejoint Marseille durant l'été 2025, en provenance de West Ham, dans le cadre d'un transfert de 23 millions d'euros.

Ces derniers jours ont été marqués par une concurrence autour du défenseur marocain, puisque le club qatari d'Al-Sadd figurait parmi les plus intéressés par son recrutement, tandis que le club français de Rennes s'était déjà montré intéressé par lui, avant l'expiration de sa clause libératoire (15 millions d'euros) à la fin du mois de juillet dernier.