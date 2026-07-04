La qualification pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 n’a pas seulement enrichi le palmarès de la sélection marocaine ; elle a surtout confirmé aux joueurs que les exploits des « Lions de l’Atlas » ne sont pas le fruit du hasard, mais bien le résultat d’un mental de fer et d’une cohésion de groupe décisifs dans les moments les plus tendus.

Samedi, les Marocains ont dominé le Canada, pays hôte, 3-0, validant leur billet pour les quarts de finale où ils défieront le vainqueur de France-Paraguay.

Le milieu de terrain Naïl El Aïnaoui a souligné que la sélection marocaine avait su surmonter les difficultés rencontrées face au Canada grâce à « sa forte personnalité et sa capacité à s’adapter au déroulement du match », tout en saluant le soutien du public qui a accompagné l’équipe.

Le site officiel du championnat marocain a relayé ses déclarations après la victoire : « Tout d’abord, je tiens à remercier Sa Majesté, ainsi que tous les supporters pour leur soutien inconditionnel. L’équipe canadienne a réalisé une très bonne première mi-temps et nous a posé beaucoup de problèmes ; nous n’avons pas abordé le match comme il le fallait, mais nous avons su, en deuxième mi-temps, analyser notre prestation et trouver les solutions qui nous ont permis de marquer trois buts. »

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Il a ajouté : « Notre mentalité est la clé de notre force : nous ne lâchons jamais, non seulement dans cette Coupe du monde, mais depuis des années. C’est cet état d’esprit qui définit l’équipe nationale, et nous puisons notre force dans tout un peuple qui nous soutient. »

Il a également révélé que le président de la Fédération marocaine de football, Fouzi Lekjaâ, avait projeté des images du Maroc pour stimuler le groupe avant la rencontre, même si, selon lui, rien ne vaut la fierté de représenter son pays.

Interrogé sur son futur adversaire en quarts de finale, il a ajouté : « Ce tournoi montre qu’il n’existe pas de match facile. Nous regarderons avec attention le duel France-Paraguay, nous analyserons ces deux équipes, puis nous nous concentrerons sur notre préparation. »

Une place méritée parmi les grands du monde

De son côté, le jeune milieu de terrain Ayoub Bouadi a affirmé que la sélection marocaine confirmait son statut parmi l’élite mondiale, insistant sur la qualité du groupe et son ambition.

Radio Mars a rapporté ses propos : « Nous avons encore prouvé au monde que nous sommes une équipe d’exception, avec un effectif solide capable de rivaliser avec les meilleures nations. »

La star du LOSC a par ailleurs insisté sur la constance de l’approche marocaine au tour suivant : « Nous maintiendrons le même sérieux et la même concentration pour poursuivre notre parcours et écrire une nouvelle page de l’histoire du football marocain. »

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