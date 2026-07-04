La star du Feyenoord envisage sérieusement de quitter De Kuip cet été

Givairo Read se refuse encore à confirmer son avenir au Feyenoord. Le latéral droit de 20 ans est certes sous contrat avec le club de De Kuip jusqu'en 2029, mais il admet, dans un entretien accordé au De Telegraaf, qu'un départ cet été reste possible.

Cet été, le club travaille d’arrache-pied pour renforcer son effectif en vue d’une saison où il évoluera en Eredivisie, en Coupe des Pays-Bas et en Ligue des champions. Conserver Read semble toutefois tout aussi important, puisque le défenseur figure depuis longtemps sur les radars de plusieurs grands clubs étrangers. Le Paris FC s’était concrètement manifesté l’an dernier, tandis que le Bayern Munich et Manchester City le suivaient également.

Après la victoire 6-0 en match amical contre le FC Dordrecht, le défenseur confirme un intérêt concret : « Rien ne s’est concrétisé, mais je ne vais pas mentir : plusieurs clubs se sont manifestés l’année dernière. Les choses se sont passées comme elles devaient se passer. On ne sait jamais si ça va encore arriver. »

Pour autant, le défenseur ne s’attend pas forcément à partir cet été. « Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve, tout peut encore arriver. »

« Je n’ai pas l’impression de devoir partir ni de vouloir quitter le Feyenoord. Pas du tout, même. Je me sens bien avec le nouvel entraîneur (Giovanni van Bronckhorst, ndlr). Et je n’ai pas encore été sacré champion avec le Feyenoord. C’est pourtant mon objectif. »

Outre ses objectifs avec Feyenoord, Read nourrit des ambitions internationales. Le latéral droit espère honorer sa première sélection avec l’équipe nationale des Pays-Bas, même si la concurrence, incarnée par Jurriën Timber, Denzel Dumfries, Jeremie Frimpong et Lutsharel Geertruida, s’annonce rude.

« J’ai des objectifs et l’équipe nationale néerlandaise en fait partie. Je connais mes concurrents, mais j’ai confiance en moi. Faire mes débuts est un objectif. Je veux l’atteindre. Je suis également curieux de savoir qui sera le sélectionneur. Arne Slot ? Je le connais bien sûr, c’est lui qui m’a fait débuter au Feyenoord. »