La star du Bayern a perdu ses nerfs dans le vestiaire après sa blessure : « C'est ce dont j'ai peur »

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L'une des stars majeures du Bayern Munich a subi une nouvelle rechute en sélection, ravivant les inquiétudes quant à sa capacité à retrouver une stabilité physique, après une série de pépins qui l'ont tenu éloigné des terrains pendant de longues périodes ces derniers temps.

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Le Bayern Munich a annoncé que son latéral gauche souffrait d'une déchirure musculaire à l'arrière de la cuisse gauche, selon les examens réalisés par le staff médical du club. Le joueur sera donc absent dans la période à venir, sans que le club bavarois ne précise la durée de son indisponibilité, comme l'a rapporté lundi le site du magazine Der Spiegel.

Davies s'est blessé samedi dernier lors de sa dernière apparition avec le Canada, un match qui a tourné court pour lui puisqu'il a dû quitter la pelouse après seulement six minutes de jeu face au Guatemala, en quart de finale aller de la Ligue des nations de la CONCACAF, remporté 3-2 par la sélection canadienne.

Cette rencontre marquait la première titularisation de Davies avec sa sélection depuis plus de 600 jours, mais il n'a pas pu aller au bout. Il a ressenti des douleurs entre la cuisse et le genou, avant de se blesser sans aucun contact avec un adversaire. Il a également expliqué avoir ressenti une torsion dans le dos pendant le match : « J'ai senti que je ne pouvais pas courir ».

Âgé de 26 ans, Davies a confié à la chaîne canadienne « OneSoccer » sa frustration face à la répétition de ses blessures à la cuisse : « Ce n'est pas drôle de se blesser à la cuisse encore et encore », avant d'évoquer sa crainte d'une éventuelle opération : « Maintenant, on parle d'une intervention chirurgicale, et c'est ce dont j'ai peur ».

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La colère du joueur ne s'est pas arrêtée à sa sortie du terrain, puisqu'il a reconnu avoir perdu ses nerfs dans le vestiaire : « J'étais très en colère dans le vestiaire, je ne savais pas ce qui se passait ». Il a également révélé avoir cassé quelques poubelles, signe de l'ampleur de la frustration qui l'a envahi après cette nouvelle blessure.

Davies traîne un lourd passif en matière de blessures, lui qui a subi une déchirure du ligament croisé en 2025, qui l'a tenu éloigné des terrains plusieurs mois, avant d'être rattrapé par d'autres problèmes physiques au printemps de cette année. Il avait déjà évoqué l'impact psychologique dont il a souffert, faute de savoir quand il reviendrait et dans quel état il serait à la reprise.

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Le joueur avait largement retrouvé du temps de jeu avec le Bayern cette saison, apparaissant aussi au poste d'ailier gauche, mais cette nouvelle blessure le contraint à un nouvel arrêt. Le club, qui affrontera Cologne vendredi prochain lors de la 10e journée, n'a communiqué aucune date prévisionnelle pour son retour à l'entraînement et à la compétition.

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En revanche, Serge Gnabry se rapproche d'un retour, après avoir effectué lundi matin sa première séance individuelle sur le terrain au centre d'entraînement du club, à la suite de la blessure musculaire contractée lors du match du Bayern face au Borussia Dortmund, conclu sur un nul 2-2 fin octobre. Jamal Musiala pourrait également faire son retour dans le groupe, tandis que l'entraîneur Vincent Kompany sera privé de Luis Díaz, Ismael Saibari et Manuel Neuer.

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