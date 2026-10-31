Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
FC Barcelona v Deportivo Alaves - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduit par

La star du Barça révèle le message de Flick avant le remplacement de De Jong

FC Barcelone vs Deportivo Alaves
FC Barcelone
Deportivo Alaves
LaLiga
H. Flick
F. Lopez
F. de Jong
Espagne
100 % Sport
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Accès en direct et à la demande aux 380 matchs de la saison, avec les grandes affiches du Real Madrid, du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid.

✅ Idéal pour les purs fans de football, car la plateforme regroupe LaLiga avec d'autres compétitions majeures (comme la Ligue 1 selon le niveau d'abonnement choisi).

✅ Une interface et des fonctionnalités entièrement dédiées à la consommation sportive (statistiques en direct, résumés, formats courts).

Prix de départ14,99 € par mois
Divertissement Global
Disney+ logo

Disney+

✅ Bien que ce soit une plateforme de divertissement, Disney+ propose exactement les mêmes 10 matchs de LaLiga par week-end que DAZN, sans aucune restriction.

✅ Grâce à son forfait avec publicité, la plateforme offre l'option la plus abordable du marché français pour suivre le football espagnol.

✅ Permet de combiner son abonnement football avec l'immense catalogue de séries et de films de Disney, Marvel, Star Wars et FX au sein d'une seule et même application.

Prix de départ5,99 € par mois

Fermín López a été élu homme du match de la rencontre entre le Barça et Alavés, après avoir inscrit un but et délivré deux passes décisives, lors de la victoire du club catalan sur le score de 6-1 à l'occasion de la 11e journée de Liga.

Le journal Mundo Deportivo a publié les déclarations de Fermín López, qu'il a livrées à la chaîne Movistar La Liga.

Fermín a déclaré : « Ce fut une semaine difficile pour nous, car nous n'avons pas pu l'emporter lors de deux matchs de très haut niveau, qui furent deux confrontations extrêmement éprouvantes, et que beaucoup considéraient comme un véritable test pour nous, bien que nous ne soyons encore qu'au mois d'octobre. »

Il a poursuivi : « Je pense qu'il n'y avait pas de meilleure façon ni de meilleure occasion de corriger le tir qu'en jouant sur la pelouse du Camp Nou et devant nos supporters. »

Prochains matchs
ANF

ANF

Coupe du Roi

03 nov. 2026

ALA

ALA

BAR

BAR

Ligue des Champions

03 nov. 2026

AVL

AVL

Il a ajouté : « Nous avons livré un bon match, nous avons retrouvé notre niveau, nous avons su retrouver notre identité et notre vrai niveau, et maintenant nous devons continuer à jouer de cette manière. »

Fermín López a évoqué l'importance de marquer tôt, en disant : « Nous savions qu'ils allaient s'appuyer sur un repli et former un bloc défensif bas, et fermer de nombreuses lignes de passe dans l'axe, mais nous avons marqué tôt, et je pense que cela a contribué à ouvrir davantage d'espaces de jeu. »

Il a expliqué : « Nous devons continuer à éprouver du plaisir à aider l'équipe grâce aux passes décisives. »

Fermín a révélé qu'il avait terminé le match complètement épuisé, en disant : « L'entraîneur Hansi Flick m'a dit, bien qu'il sût que j'avais épuisé toute mon énergie, qu'il allait remplacer De Jong, et il m'a demandé de tenir encore un peu et de faire preuve de plus de sérénité. »

Pour conclure ses déclarations, Fermín López a salué les qualités de Raphinha et Lamine Yamal, qui ont chacun inscrit deux buts dans le match, en disant : « C'est quelque chose de formidable pour nous, car ils nous aident beaucoup. Lamine et Raphinha font la différence, ce sont des joueurs très importants pour nous, et avec eux nous pourrons assurément accomplir de grandes choses. »

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google