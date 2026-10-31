Fermín López a été élu homme du match de la rencontre entre le Barça et Alavés, après avoir inscrit un but et délivré deux passes décisives, lors de la victoire du club catalan sur le score de 6-1 à l'occasion de la 11e journée de Liga.

Le journal Mundo Deportivo a publié les déclarations de Fermín López, qu'il a livrées à la chaîne Movistar La Liga.

Fermín a déclaré : « Ce fut une semaine difficile pour nous, car nous n'avons pas pu l'emporter lors de deux matchs de très haut niveau, qui furent deux confrontations extrêmement éprouvantes, et que beaucoup considéraient comme un véritable test pour nous, bien que nous ne soyons encore qu'au mois d'octobre. »

Il a poursuivi : « Je pense qu'il n'y avait pas de meilleure façon ni de meilleure occasion de corriger le tir qu'en jouant sur la pelouse du Camp Nou et devant nos supporters. »

Il a ajouté : « Nous avons livré un bon match, nous avons retrouvé notre niveau, nous avons su retrouver notre identité et notre vrai niveau, et maintenant nous devons continuer à jouer de cette manière. »

Fermín López a évoqué l'importance de marquer tôt, en disant : « Nous savions qu'ils allaient s'appuyer sur un repli et former un bloc défensif bas, et fermer de nombreuses lignes de passe dans l'axe, mais nous avons marqué tôt, et je pense que cela a contribué à ouvrir davantage d'espaces de jeu. »

Il a expliqué : « Nous devons continuer à éprouver du plaisir à aider l'équipe grâce aux passes décisives. »

Fermín a révélé qu'il avait terminé le match complètement épuisé, en disant : « L'entraîneur Hansi Flick m'a dit, bien qu'il sût que j'avais épuisé toute mon énergie, qu'il allait remplacer De Jong, et il m'a demandé de tenir encore un peu et de faire preuve de plus de sérénité. »

Pour conclure ses déclarations, Fermín López a salué les qualités de Raphinha et Lamine Yamal, qui ont chacun inscrit deux buts dans le match, en disant : « C'est quelque chose de formidable pour nous, car ils nous aident beaucoup. Lamine et Raphinha font la différence, ce sont des joueurs très importants pour nous, et avec eux nous pourrons assurément accomplir de grandes choses. »