La star du Barça quitte sa sélection en larmes : je ne suis pas prêt

Andreas Christensen a fait son retour à la compétition dimanche dernier, lors du duel face à l'Atlético de Madrid, après avoir disputé 30 minutes de ce match de Liga qui s'est tenu au stade Metropolitano, à la suite de sa guérison d'une blessure musculaire au droit antérieur de la cuisse gauche, qui l'avait éloigné des terrains pendant plus d'un mois et demi.

Le défenseur danois, âgé de 30 ans, a refusé de prendre le risque d'un retour précipité à la compétition, alors qu'il souffre régulièrement de blessures depuis plusieurs saisons, lesquelles ont continuellement affecté ses apparitions. C'est pourquoi il a décidé de se retirer de la liste de la sélection de son pays durant la trêve internationale actuelle, bien qu'il n'ait pas souhaité prendre cette décision, selon ce qu'a révélé le sélectionneur de l'équipe nationale danoise.

Brian Riemer, le sélectionneur du Danemark, a déclaré dans des propos rapportés par le journal « Tipsbladet » ces dernières heures : « Il a estimé qu'il n'était pas prêt, et il a donc dû décliner la convocation. Au vu de la condition physique qu'il traverse actuellement, il ne se sent pas apte à disputer des matches internationaux. »

Le sélectionneur a insisté sur le fait que la décision émanait de Christensen seul, et qu'il l'avait prise à contrecœur, précisant : « Il adore la sélection du Danemark. C'était la voix d'un homme au bord des larmes lorsque je lui ai parlé au téléphone hier soir, car il se sent profondément frustré et contrarié par cette situation. »

Et bien que la décision soit venue du défenseur du Barça, le sélectionneur danois comprend sa position et estime que son retour à la compétition doit se faire progressivement, afin de préserver son intégrité physique, déclarant : « Même s'il pouvait s'asseoir sur le banc et jouer cinq minutes, il lui reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir disputer 90 minutes et rivaliser au plus haut niveau. »

En tout état de cause, Riemer espère pouvoir compter sur Andreas Christensen lors de la prochaine trêve internationale, affirmant que son lourd passif de blessures ne signifie pas qu'il soit écarté de ses plans : « Nous tenons tout autant à ce qu'il soit prêt au mois de mars. »

Frustration liée aux blessures

Au cours de la saison actuelle, le défenseur expérimenté du Barça, qui a prolongé son contrat il y a quelques mois pour deux saisons supplémentaires, a manqué sept matches jusqu'à présent en raison de blessures.

La saison dernière, il a manqué 36 matches avec la sélection du Danemark et le Barça, à la suite de blessures et de divers problèmes physiques, dont une rupture des ligaments croisés.

Et lors de la saison 2024-2025, Christensen n'a pas été disponible pour 50 matches en raison de problèmes au tendon d'Achille et d'une blessure musculaire d'origine pathologique.