L'absence de Jules Koundé lors du Clasico face au Real Madrid, prévu dimanche soir, est désormais fortement probable, après qu'il a manqué l'entraînement du Barça samedi matin, dans l'attente de la confirmation officielle du club catalan.

Selon le quotidien espagnol « Marca », le latéral français n'a pas pris part à la dernière séance d'entraînement avant la rencontre, ce qui complique ses chances de participer au match tant attendu, après avoir subi une entorse lors du match face au Real Betis. Il avait également manqué la rencontre de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

Bien que la participation de Koundé face au Real Madrid ait été incertaine, son absence au dernier entraînement rend ses chances de récupérer à temps extrêmement faibles, si bien que son exclusion du match est désormais quasi certaine.

En cas de confirmation de l'absence de Koundé, Hansi Flick disputera la rencontre face au Real sans récupérer aucun des joueurs blessés qui poursuivent encore leurs soins, puisque Koundé, Eric Garcia, Christensen, Dani Olmo et Roony manqueront tous la rencontre face au rival traditionnel, en raison de différents problèmes physiques.

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Le plus grand casse-tête pour Hansi Flick se situera une nouvelle fois en défense, secteur qui souffre d'un manque criant en raison des nombreuses absences, à l'image de ce qui s'est produit mardi dernier face au Paris Saint-Germain.

Des solutions de rechange

Dans l'attente de l'annonce de la liste définitive pour le match, les prévisions indiquent qu'Alex Campos devrait de nouveau rejoindre le groupe de l'équipe, après avoir passé toute la semaine à s'entraîner avec l'équipe première, dans un contexte marqué par les nombreuses absences dont souffre le Barça en défense.

Le milieu de terrain Oriol Juren devrait également figurer parmi les options disponibles, après s'être entraîné au cours des deux derniers jours sous la direction de Hansi Flick, en raison de la blessure de Dani Olmo.

Quant à Hamza Abdelkarim, qui a participé aux entraînements de l'équipe première samedi matin, sa situation reste indécise, puisqu'il faudra attendre pour savoir s'il rejoindra la liste du Clasico ou s'il reviendra jouer avec l'équipe réserve.