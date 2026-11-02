La star du Barça : le Real n'est pas meilleur que nous, et je vais devenir plus égoïste

Le joueur anglais Anthony Gordon a affiché une forte personnalité lors de sa première apparition médiatique, pour évoquer son expérience d'adaptation au Barça.

L'ailier anglais s'est exprimé face aux médias, à la veille du match contre Aston Villa en Ligue des champions, et n'a eu aucun mal à reconnaître qu'il n'avait pas encore montré le meilleur de lui-même.

Le journal Sport a publié les déclarations de Gordon lors de la conférence de presse de présentation, au cours de laquelle il a exprimé sa grande gratitude pour l'accueil que lui ont réservé les supporters, promettant de travailler pour leur rendre leur affection par des buts et des titres.

Gordon a déclaré : « J'ai plutôt bien commencé, mais je sais que je peux faire plus. Je n'ai pas encore montré le meilleur de moi-même. »

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Il a ajouté : « J'exige de moi-même de marquer des buts et d'en créer, d'assumer mes responsabilités ou de changer le cours des matchs. Ce sont des choses que font les meilleurs joueurs du monde. »

Il a insisté : « Je dois peut-être parfois être plus égoïste, ne pas trop faire circuler le ballon, dribbler davantage et essayer de marquer plus de buts, car c'est ce qui aide l'équipe à gagner les matchs. »

Gordon n'a pas estimé être en concurrence avec Karim Adeyemi pour une place dans le onze de départ, affirmant : « Honnêtement, je ne suis en concurrence qu'avec moi-même. Le succès ou l'échec des autres ne m'affecte pas. Je me concentre sur le fait de donner le meilleur de mon niveau, que je joue 5 minutes ou 90 minutes. »

Il a poursuivi : « Tous les joueurs présents dans le vestiaire, ainsi que l'entraîneur Flick, m'aident beaucoup. Surtout les joueurs qui parlent anglais, comme Eric García par exemple. Je comprends presque tout, mais s'il y a quelque chose que je ne comprends pas, tout le monde m'aide. »

À propos de la défaite face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, le joueur anglais estime que « le Paris Saint-Germain et le Real Madrid ne sont pas meilleurs que nous, même s'ils ont réussi à nous battre ».

Il a expliqué : « L'équipe française a bénéficié d'une période de repos plus longue que la nôtre et est arrivée au match dans une meilleure condition physique. Face au Real Madrid, nous aurions pu gagner, et je pense que nous étions la meilleure équipe, nous avons créé de nombreuses occasions, même si nous n'avons pas affiché notre niveau habituel. Mais nous pouvons battre n'importe quelle équipe. »

En évoquant Aston Villa, Gordon a fait l'éloge de l'équipe anglaise, affirmant qu'elle possède l'un des meilleurs entraîneurs du monde, à savoir Unai Emery.