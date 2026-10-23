Le stade Spotify Camp Nou accueillera après-demain dimanche le premier Clasico de la saison 2026-2027, lorsque le Barça affrontera le Real Madrid dans le cadre de la dixième journée de Liga.

Rodri, qui est entré en jeu comme remplaçant face au Paris Saint-Germain, se prépare à disputer son premier Clasico contre le Real Madrid sous le maillot du Barça.

Dans un de ses articles, le journal Mundo Deportivo a indiqué que l'adaptation de Rodri au Barça a été rapide, puisqu'il s'est déjà imposé comme le phare du milieu de terrain, grâce à sa vision du jeu, son intelligence tactique et sa puissance physique. Il est également devenu un leader de l'équipe grâce à sa personnalité et son expérience.

Autrement dit, Rodri est devenu un joueur indispensable, ce qui est apparu clairement mardi dernier face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions. Il avait en effet débuté la rencontre sur le banc afin de bénéficier d'un peu de repos, et cette confrontation a été marquée par la première défaite du Barça cette saison, sur le score de 2-4.

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Rodri occupe la tête de deux statistiques au sein du Barça en Liga : les passes réussies, avec un total de 613 passes, et les interceptions, avec 11 interceptions.

Dans la première statistique, Rodri occupe la deuxième place à l'échelle de la compétition, derrière Renato Veiga, le défenseur de Villarreal, qui a réussi 614 passes. Mais beaucoup des passes de ce dernier comportent moins de risque, et c'est pourquoi Rodri est le milieu de terrain qui donne le plus le ballon en Liga.

Ces chiffres paraissent remarquables, d'autant plus que Rodri a manqué l'une des neuf journées disputées jusqu'à présent, à savoir la première journée face à Elche, parce qu'il venait tout juste de rejoindre l'équipe et n'avait pas effectué suffisamment d'entraînements après son retour des vacances qui ont suivi la Coupe du monde.

Il n'a également disputé l'intégralité d'un match que dans 3 des huit autres rencontres : il est entré comme remplaçant dans deux matchs et a été remplacé dans trois matchs.

En outre, Rodri possède un sens du but, bien que marquer ne soit pas sa mission première. Au stade de La Cartuja, lors de la confrontation face au Real Betis, il a inscrit son premier but sous le maillot du Barça, en tirant profit de l'un de ses points forts caractéristiques, à savoir les coups de tête sur balles arrêtées, grâce à sa structure physique et à sa taille.

Ces caractéristiques sont également importantes pour aider le club catalan dans l'un des aspects de jeu où le Barça souffre le plus, à savoir la gestion des balles arrêtées.

Parmi les messages que Rodri répète figure son appel au Barça à ne pas transformer tous ses matchs en une course continue d'attaques réciproques, car cela comporte des risques défensifs inutiles.

Le joueur réclame une passe supplémentaire pour garantir la maîtrise du déroulement du jeu, sans négliger l'aspect offensif.

Flick partage cette idée, mais le problème réside dans le fait que de nombreux joueurs talentueux du Barça ont un caractère offensif direct et ont tendance à progresser rapidement vers les espaces, en multipliant les appels sans ballon, ce qui pousse leurs coéquipiers à jouer des passes directes.

Parmi eux se distinguent Fermín López, Lamine Yamal, Raphinha, Anthony Gordon et Karim Adeyemi.

Face au Real Madrid, qui sait exploiter les espaces laissés par ses adversaires grâce à des attaquants dotés d'une vitesse phénoménale, comme Mbappé et Diomandé, ou à des joueurs qui savent arriver dans la surface de réparation par l'arrière, comme Bellingham et Güler, il sera indispensable que Rodri règle le rythme du Clasico et que tous ses coéquipiers respectent ses consignes, surtout si le Barça perd son équilibre et laisse des espaces vacants sur le terrain.