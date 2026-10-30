Le FC Barcelone souhaite tourner la page de la récente période difficile le plus rapidement possible, surtout après sa défaite face au Paris Saint-Germain en Ligue des champions, puis sa chute face au Real Madrid sur la pelouse du Spotify Camp Nou.

Les joueurs ont déjà tourné leur attention vers le prochain match, au cours duquel ils affronteront le Deportivo Alavés, dirigé par l'entraîneur Kike Sánchez Flores.

Le journal Sport a rapporté que Pedri est l'un des joueurs les plus critiqués après les deux défaites, selon Manolo Lama, journaliste du réseau Cadena COPE.

Le principal problème que Lama a relevé chez Pedri est qu'il n'a pas atteint sa meilleure condition physique, déclarant : « Pour être un joueur de haut niveau, il faut être au sommet de sa forme physique. »

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Cette situation influe directement sur son style de jeu, comme l'a souligné Lama : « J'ai vu qu'il a un problème physique. Lorsqu'il souffre d'un problème physique, la précision de ses passes n'est plus la même qu'avant. »

Lama a décrit Pedri comme un joueur qui paraît épuisé, ajoutant qu'il « semble fatigué dès les dix premières minutes du match », ce qui explique son manque de vivacité dans les dernières phases de la rencontre.

Le présentateur de l'émission Tiempo de Juego a voulu comparer la situation de Pedri à celle de l'un des joueurs les plus talentueux de la Liga, Pablo Barrios, en déclarant : « Lorsque les sensations de fatigue s'accumulent chez un joueur, il perd sa vivacité, et votre esprit ne fonctionne plus à la même vitesse que celle à laquelle bougent vos jambes, une chose qui se voit clairement sur vous. »

À ce moment-là, Juanma Castaño, présentateur de l'émission El Partidazo sur le réseau Cadena COPE, a rappelé que Pedri avait déjà perdu sa place dans le onze de départ lors de la Coupe du monde.

Mais Castaño estime que la situation est différente au Barça, car il considère qu'il est impossible que la même chose se produise avec le joueur, puisqu'il livre généralement de bonnes performances.

Enfin, le journaliste Miguel Rico a révélé le principal problème auquel Pedri a été confronté face au Real Madrid, en déclarant : « Le problème de Pedri a un nom et un prénom, c'est Bernardo Silva, ce joueur qui dispose d'une grande expérience, qui est fort lorsque la situation l'exige, en plus d'être un footballeur de haut niveau. »