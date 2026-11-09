La victoire difficile obtenue par le Barça face à l'Atlético de Madrid sur le score de 2-1 a constitué un véritable coup de pouce moral pour le vestiaire du club catalan, un sentiment exprimé par le joueur Pau Cubarsí.

Le quotidien Mundo Deportivo a rapporté les déclarations de Cubarsí, faites au micro de Movistar, dans lesquelles il a mis en lumière la réaction du Barça en seconde période.

Cubarsí a déclaré : « Nous avons abordé la première mi-temps en manquant un peu de concentration. Ils ont livré une excellente première période. »

Il a poursuivi : « Mais nous avons réussi, pendant la pause, à corriger les choses que nous ne faisions pas correctement, et nous sommes parvenus à nous imposer. »

Le jeune défenseur a expliqué les facteurs qui ont aidé le Barça à afficher ce bon niveau en seconde période, déclarant : « Nous devions exercer un pressing avancé de meilleure façon. »

Il a souligné : « En seconde période, nous nous sommes un peu mieux positionnés. Ils ne se sont pas sentis aussi à l'aise, tandis que nous avons eu une plus grande présence dans les zones offensives. »

Cubarsí a conclu ses propos en faisant l'éloge de Frenkie de Jong pour son rôle au poste d'arrière droit, tout en évitant de penser à l'écart de points avec le Real Madrid et l'Atlético de Madrid au classement, déclarant : « Si nous affichons de bons niveaux et donnons le meilleur de nous-mêmes dans chaque match, nous réaliserons une grande saison en Liga. »

Le Barça est en tête du classement de la Liga avec 33 points, soit 3 points d'avance sur le Real Madrid, son dauphin, et 5 points sur l'Atlético de Madrid, troisième du classement.