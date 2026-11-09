Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1085752584.jpgZUMA Press Wire
Traduit par

La star du Barça esquive la question concernant l'écart de 3 points avec le Real Madrid

Atlético Madrid vs FC Barcelone
Atlético Madrid
FC Barcelone
LaLiga
P. Cubarsi
Real Madrid
Espagne

Nous aurions dû exercer un meilleur pressing haut

La victoire difficile obtenue par le Barça face à l'Atlético de Madrid sur le score de 2-1 a constitué un véritable coup de pouce moral pour le vestiaire du club catalan, un sentiment exprimé par le joueur Pau Cubarsí.

Le quotidien Mundo Deportivo a rapporté les déclarations de Cubarsí, faites au micro de Movistar, dans lesquelles il a mis en lumière la réaction du Barça en seconde période.

Cubarsí a déclaré : « Nous avons abordé la première mi-temps en manquant un peu de concentration. Ils ont livré une excellente première période. »

Il a poursuivi : « Mais nous avons réussi, pendant la pause, à corriger les choses que nous ne faisions pas correctement, et nous sommes parvenus à nous imposer. »

Le jeune défenseur a expliqué les facteurs qui ont aidé le Barça à afficher ce bon niveau en seconde période, déclarant : « Nous devions exercer un pressing avancé de meilleure façon. »

Il a souligné : « En seconde période, nous nous sommes un peu mieux positionnés. Ils ne se sont pas sentis aussi à l'aise, tandis que nous avons eu une plus grande présence dans les zones offensives. »

Cubarsí a conclu ses propos en faisant l'éloge de Frenkie de Jong pour son rôle au poste d'arrière droit, tout en évitant de penser à l'écart de points avec le Real Madrid et l'Atlético de Madrid au classement, déclarant : « Si nous affichons de bons niveaux et donnons le meilleur de nous-mêmes dans chaque match, nous réaliserons une grande saison en Liga. »

Le Barça est en tête du classement de la Liga avec 33 points, soit 3 points d'avance sur le Real Madrid, son dauphin, et 5 points sur l'Atlético de Madrid, troisième du classement.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google