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Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

La star du Barça écrit l'histoire sur la pelouse de Levante et rend la pareille à Flick

Levante vs FC Barcelone
Levante
FC Barcelone
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X. Espart
Espagne

Le Barça brille

Xavi Espart, le jeune joueur du Barça, a continué d'écrire de nouveaux chapitres de son ascension, après avoir inscrit son premier but avec l'équipe première lors de la confrontation entre Levante et le Barça, franchissant ainsi une étape marquante de son parcours avec le club catalan.

Espart a retrouvé le onze de départ face à Levante, après être entré en cours de jeu lors de la rencontre contre Feyenoord en Ligue des champions, confirmant une nouvelle fois que la confiance que lui accorde l'entraîneur Hansi Flick n'est pas usurpée.

Le joueur n'a pas attendu longtemps pour laisser son empreinte, puisqu'il est parvenu à ouvrir le score après seulement 5 minutes de jeu, en profitant d'une passe de Raphinha avant de décocher une frappe en direction du but du gardien Ryan.

Bien que la frappe n'ait pas été parfaite, elle a surpris le gardien, la trajectoire du ballon ayant contribué à le tromper et l'ayant empêché de la traiter comme il l'aurait fallu, pour finir au fond des filets et offrir l'avantage à l'équipe d'Espart.

Ce but vient donner un nouvel élan au joueur en ce début de parcours avec l'équipe première, après qu'il a progressivement gagné sa place dans les plans de Flick, qui continue de s'appuyer sur les jeunes éléments et de leur offrir l'espace nécessaire pour s'affirmer dans les grands matches.

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