La star du Barça : celui qui ne voit pas la qualité de Mbappé est aveugle

Gavi, milieu de terrain du Barça, a fait l'éloge du Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, avant le Clasico entre les deux équipes, affirmant qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde et mettant en garde contre sa dangerosité et sa capacité à faire la différence.

Gavi a déclaré dans des propos tenus à la chaîne "ESPN", avant la rencontre prévue demain dimanche au stade Spotify Camp Nou, dans le cadre de la dixième journée de Liga : « Tout le monde sait que Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde, et pour ma part, c'est un joueur qui m'a toujours beaucoup plu. »

Et d'ajouter : « Honnêtement, je pense que tout le monde prend du plaisir à le regarder jouer, et sur le plan footballistique, il est parmi les meilleurs du monde. »

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Gavi a poursuivi : « Nous devons beaucoup nous méfier de lui, car il peut vous mettre en difficulté sur n'importe quelle action, nous devons donc bien le surveiller et rester attentifs à ses mouvements tout au long du match. »

À propos du fait que Mbappé n'ait pas été sacré de nombreux titres malgré ses nombreux buts, ainsi que de ses chances dans la course au Ballon d'Or, le joueur espagnol a déclaré : « Oui… Mbappé marque beaucoup de buts, mais la chance ne lui a pas souri pour remporter des titres. Cela ne change rien au fait qu'il est l'un des meilleurs joueurs du monde, et il le prouve en permanence. Celui qui ne veut pas le voir est aveugle, n'est-ce pas ? »

Il a continué : « Mbappé est un joueur exceptionnel et extrêmement dangereux, et je pense que remporter des titres dépend aussi des circonstances de l'équipe et des joueurs qui évoluent à vos côtés. Le fait qu'il n'ait pas remporté de titres ne signifie pas qu'il a réalisé une mauvaise saison, ni que sa saison a été de moindre qualité que celles des autres joueurs. Pour ma part, il a réalisé une saison exceptionnelle. »

Malgré ses éloges envers l'attaquant du Real Madrid, Gavi a affirmé sa préférence pour son coéquipier Lamine Yamal dans la course au Ballon d'Or, en disant : « Mais comme je l'ai déjà dit, j'espère que Lamine Yamal remportera le Ballon d'Or. »







