La star du Barça brise le silence après les critiques et adresse un message voilé à Flick

Frenkie de Jong, la star du Barça, a brisé le silence sur l'une des périodes les plus difficiles de sa carrière avec le club catalan.

Le journal Sport a publié les déclarations de De Jong lors d'un entretien accordé à la chaîne « Ziggo Sport », au cours duquel il est revenu sur les critiques et les doutes soulevés au sujet de sa guérison.

Le joueur du Barça a déclaré : « Cela a toujours été ainsi : la plupart des critiques qui me sont adressées, ou l'agitation que l'on crée autour de moi, surviennent quand je suis absent, quand je ne peux pas jouer au football. Cela s'est reproduit cette fois encore, et je comprends parfaitement pourquoi. »

De Jong comprend en particulier le mécontentement de certains supporters du Barça en raison de sa participation à la Coupe du monde avec la sélection des Pays-Bas, suivie de plusieurs mois d'absence des terrains avec son club.

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Il a reconnu : « Je comprends très bien les supporters. Ils me voient jouer avec la sélection nationale, mais ne me voient pas avec l'équipe qu'ils soutiennent. »

Il a ajouté : « Si l'on veut simplifier les choses, l'image ressemble à ceci : j'ai joué la Coupe du monde jusqu'au dernier match, puis je suis resté éloigné des terrains pendant 3 mois. Et je comprends parfaitement ce sentiment. »

Le joueur néerlandais a également exprimé son agacement face aux spéculations qui ont accompagné sa blessure, et aux différentes versions concernant le traitement qu'il aurait dû suivre.

Il a expliqué : « Je suis le premier à souffrir de cette situation, avec le club et les supporters, car je veux jouer. Mais je n'ai pas pu le faire, et il s'est avéré que la blessure était plus grave que ce que nous pensions. C'est alors que toutes sortes de versions commencent à circuler, et que beaucoup de choses se produisent. »

Après plusieurs semaines de rétablissement, Frenkie de Jong regarde désormais l'avenir avec optimisme.

Le milieu de terrain a affirmé, dans cet entretien réalisé à la veille du Clasico : « Je me sens très bien, et je me sens prêt. » Le joueur du Barça a également évoqué la concurrence au sein de l'équipe, notamment après l'arrivée de Rodri.

Il a déclaré : « La concurrence est extrêmement forte, mais cela rend les choses plus intéressantes pour moi. Je pense que j'ai aussi une place dans l'équipe, et je me sens capable de jouer. » De Jong n'exclut pas d'aider l'équipe à d'autres postes, mais il tient à son poste naturel au milieu de terrain.

Il a précisé : « Si l'entraîneur ou l'équipe me demandait de jouer à un autre poste, je le ferais toujours. Mais je crois que tout le monde sait que je suis un milieu de terrain. »

L'ambition de Frenkie de Jong reste la même, lui qui place la conquête des titres les plus importants en tête de ses objectifs futurs.

Il a conclu : « Gagner la Ligue des champions est quelque chose qui manque encore à ma carrière. C'est un grand objectif, un rêve et un souhait. »