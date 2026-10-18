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Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
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La star du Barça "boite" : Flick attend de connaître son état avant le choc face à Paris

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H. Flick
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Craintes d'une absence pour le choc du Parc des Princes

Des doutes planent sur la disponibilité du Français Jules Koundé, défenseur du Barça, pour affronter le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, après son retour à Barcelone en boitant suite à la victoire (5-2) contre le Real Betis samedi, avant de se rendre directement au centre médical du club pour passer des examens destinés à déterminer la nature de son problème et son degré de gravité.

Le quotidien espagnol Sport a indiqué que Koundé s'est rendu au centre médical sans passer par le vestiaire, une démarche visant à évaluer son état physique et à déceler une éventuelle blessure, dans un climat d'attente au sein du club catalan quant à sa capacité à participer à la rencontre européenne à venir.

Ces examens interviennent à un moment délicat pour le Barça, qui se prépare à affronter le Paris Saint-Germain mardi, avant le Clasico face au Real Madrid dimanche prochain.

La délégation de l'équipe doit s'envoler pour Paris lundi, ce qui rend les résultats des examens décisifs pour fixer la situation du défenseur français en vue du match.

Le retour de la délégation barcelonaise de Séville vers la Catalogne a été perturbé par la tempête qui a frappé la région, les conditions météorologiques ayant empêché l'avion de décoller à l'heure prévue. Les joueurs ont donc dû passer la nuit à Séville avant de rentrer dimanche à midi, ce qui a conduit le staff technique à réorganiser le programme de l'équipe.

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Les inquiétudes ne se limitent pas à Koundé, puisque le Barça attend également les résultats des examens d'Eric Garcia, qui n'a pas pu non plus terminer la rencontre face au Betis.

L'entraîneur Hansi Flick attend que la situation médicale de ses défenseurs soit tranchée avant de prendre sa décision concernant la composition de l'équipe face au Paris Saint-Germain, compte tenu de l'importance du rendez-vous européen et du peu de temps disponible pour préparer la rencontre.

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