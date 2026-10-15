Francisco Conceição, la star de la Juventus, s'est exprimé au sujet de la comparaison établie par son entraîneur Luciano Spalletti entre lui et l'Égyptien Mohamed Salah, que le technicien italien avait déjà dirigé lorsqu'il était l'entraîneur de la Roma.

Le journal Marca a rapporté les propos de Conceição, qui a déclaré : « J'apprends de nombreux joueurs, et Salah est une légende du football. Moi, je suis encore jeune, et j'essaie d'apprendre de tout le monde pour continuer à progresser. »

La Juventus avait déboursé plus de 32 millions d'euros pour recruter le joueur portugais, à l'été 2025.

Conceição a confié : « Je me sens très à l'aise ici, parce que j'ai la confiance de l'entraîneur, de mes coéquipiers et de tous ceux qui sont au club. »

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Il a poursuivi : « Mais je ne ressens pas la même satisfaction, parce que l'équipe n'enchaîne pas les victoires, et c'est la vérité. Le niveau d'exigence est élevé dans ce club, et nous devons améliorer les détails pour atteindre nos objectifs. »

L'international portugais a inscrit un but et délivré une passe décisive en 438 minutes disputées depuis le début de la saison en cours.

Après le match nul 1-1 contre Cagliari, Francisco Conceição a reconnu que son équipe avait besoin de progresser face aux adversaires qui se replient pour défendre dans leur camp.

Il a expliqué : « Je pense que ce sont les détails qui ont fait la différence dans ce match, et c'est quelque chose que nous devons améliorer. Mais jouer contre des équipes qui placent onze joueurs derrière le ballon, c'est également difficile. »

Conceição a insisté sur l'importance d'améliorer l'efficacité offensive, en déclarant : « Si nous développons notre efficacité en attaque, je pense que nous serons davantage en mesure de gagner. »

Le joueur cherche également à venger son père, celui qui lui a offert sa première apparition avec Porto. Sergio Conceição, le père de Francisco, avait en effet été éliminé au premier tour de la Coupe UEFA lors de la saison 2006-2007 face au Celta Vigo, alors qu'il évoluait au Standard de Liège : le club belge s'était incliné à domicile sur le score de 0-1, avant de subir une nouvelle défaite 0-3 au stade de Balaídos.

Interrogé sur l'importance de la Ligue Europa pour la Juventus, il a indiqué que les joueurs de l'équipe souhaitaient aller le plus loin possible dans la compétition.