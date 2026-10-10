Mario Been ne comprend absolument pas pourquoi Luciano Valente n’a pas été retenu lors de la dernière trêve internationale dans la sélection de l’équipe des Pays-Bas. Le consultant affirme notamment sur ESPN que le joueur de Feyenoord méritait davantage une convocation que le milieu de terrain de la Lazio Kenneth Taylor.

Valente a parfaitement lancé sa saison. Le milieu de terrain, également capitaine depuis cette saison, est aligné en ailier gauche libre et, selon Been, il remplit ce rôle plus que correctement. Le joueur de 23 ans, originaire de Groningue, a déjà inscrit quatre buts en Eredivisie et délivré une passe décisive.

« On voit le rôle de Valente, c’est un rôle très libre depuis le côté gauche. Ici, il vient même en position de numéro 10 pour au moins préparer un ballon », explique Been en s’appuyant sur des images du match à l’extérieur contre le PEC Zwolle (0-7).

« Et ça, c’est aussi une qualité », poursuit Been en observant une délicieuse passe en profondeur de Valente depuis sa propre moitié de terrain. « Il a l’œil pour les joueurs qui prennent la profondeur, c’est un joueur de qualité. Tout Feyenoord joue mieux depuis que Valente évolue à ce poste. »

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« Le milieu de terrain est mieux équilibré, avec Zechiël, bien sûr, vous avez énormément de profondeur et de volume de course. Deux joueurs à vocation défensive avec Targhalline et Vanhoutte, et Valente a un rôle libre, et il le montre chaque semaine. »

« Il a déjà marqué quatre buts, c’est déjà autant qu’en 84 matches disputés au FC Groningue et l’an dernier à Feyenoord », exagère quelque peu Been au sujet de Valente, qui a marqué 10 buts en 94 rencontres avec Groningue. « Il est en pleine confiance, c’est un joueur de grande qualité et je pense qu’il aurait pu être avec l’équipe des Pays-Bas. »

Le présentateur Jan Joost van Gangelen va encore plus loin en affirmant que Valente aurait dû figurer dans la première sélection de Xavi avec les Pays-Bas. « Taylor y était », répond Been. « Pour ne citer que ça. Je pense qu’il le méritait davantage, en réalité. »

« En tout cas, c’est un joueur qui a sa place là-bas, parce qu’il en a les qualités », affirme Been, qui pense que Valente est heureux dans son nouveau rôle. « Ça fonctionne à merveille et il se retrouve dans des situations où, à chaque match, il entre au moins cinq fois dans la surface. C’était toujours son problème. »

« Il avait peu d’efficacité devant le but, et son nombre de passes décisives pouvait aussi être meilleur. Et quand on voit ça aujourd’hui, il est vraiment très important pour Feyenoord en ce moment. Toute l’équipe joue mieux. Si vous vous sacrifiez pour cela et que, du coup, vous jouez vous-même mieux, je pense que c’est gagnant-gagnant », conclut Been.



