Givairo Read envisage sérieusement de porter encore le maillot de Feyenoord la saison prochaine. Un possible transfert à l’AS Rome ne s’est pas concrétisé cette semaine, mais le latéral droit souligne qu’il est loin d’être déçu à l’idée de prolonger son séjour à Rotterdam.

« Cela peut encore arriver, mais il semble bien que je reste ici cette saison », confie Read dans un entretien accordé à ESPN. « En réalité, je n’étais même pas déçu. Cela pouvait tourner dans un sens comme dans l’autre. »

Un départ de Feyenoord n’a d’ailleurs jamais été un souhait absolu pour Read. « Comme je l’ai déjà dit plusieurs fois : je ne devais pas quitter Feyenoord. Je n’ai pas fini d’apprendre ici et je suis heureux d’être ici. Bien sûr, il y avait une possibilité, mais je suis heureux d’être ici. »

Le défenseur voit suffisamment de raisons de poursuivre son développement à De Kuip. « Nous jouons la Ligue des champions et, personnellement, je sais que j’ai encore beaucoup à améliorer. Ce sont deux choses que je peux accomplir ici. Cet intérêt me flatte. Je réalise bien ce qui aurait pu se passer. »

Selon Read, l’intérêt venu d’Italie a eu peu d’influence sur son quotidien. « Je le vis très calmement. Je parle beaucoup avec ma famille et mon agent, ils me gardent calme. De nature, je suis calme, donc en réalité, il ne se passe pas grand-chose dans ma tête. »

L’entraîneur Giovanni van Bronckhorst apprécie la manière dont Read gère la situation. « Read la gère de manière très positive », a déclaré l’entraîneur vendredi en conférence de presse. « Feyenoord a négocié avec l’AS Rome. Le plus important pour moi est alors : comment un joueur le vit-il ? Je vois là un joueur très mature. »

Van Bronckhorst a longuement discuté avec Read des différentes possibilités ces dernières semaines. « Le scénario selon lequel il reste à Feyenoord cette saison, j’en ai parlé avec lui. Mais Read est dans de bonnes dispositions. On ne remarque pas chez lui qu’il y a eu des négociations. Read s’entraîne bien et c’est à l’origine un garçon très positif. »

La porte vers un transfert ne semble toutefois pas complètement fermée. « C’est l’un des joueurs qui a une très bonne cote sur le marché, seulement au final les clubs doivent trouver un accord », a ajouté Van Bronckhorst. « Plus largement, il y a plusieurs possibilités pour lui à cet égard. Ce n’est pas comme si un accord était définitivement tombé à l’eau. »