Le Real Madrid dirigé par José Mourinho continue de se chercher et, à l'approche de la fin du premier quart de la saison, la formation madrilène répète les mêmes erreurs que lors des deux dernières années.

Dans une analyse tranchante sur les ondes de la radio « Cadena SER », la légende du Real, Alvaro Benito, a identifié la seule solution possible pour sauver le projet du Portugais, affirmant que la Maison Blanche se trouve à la croisée des chemins et qu'elle doit choisir un seul style pour survivre.

Deux styles, un seul vainqueur

Benito a déclaré dans la célèbre émission « El Larguero » : « Cette année, les problèmes des saisons précédentes refont surface. Si vous analysez en profondeur la qualité des joueurs du onze de départ supposé du Real Madrid, même avec Bernardo Silva à la place de Tchouaméni ou Valverde, vous découvrirez deux approches totalement différentes pour contrôler le match. »

L'expert espagnol a expliqué que le Real Madrid peut contrôler les matchs de deux manières opposées :

La première consiste à dominer par une longue possession en réduisant les pertes de balle et en forçant l'adversaire à défendre près de son but, ce qui est la méthode la plus évidente en théorie.

La seconde consiste à dominer par la réaction : « Jouer dans des zones avancées du terrain plutôt que reculées, en réduisant les espaces, en récupérant constamment le ballon et en perturbant fortement la progression de l'adversaire. »

La seule solution : exploiter les fusées humaines

Pour Benito, la solution ne nécessite pas de longue réflexion au vu des noms dont dispose actuellement le Real.

Il a ajouté : « Avec ces joueurs rapides, comme Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Yan Diomandé, vous pouvez infliger de gros dégâts à l'adversaire, donc je pense qu'il faut choisir cette voie. »

Il a poursuivi : « Il peut essayer de dominer par la possession, mais ce sera très compliqué compte tenu des caractéristiques de ses joueurs, car presque tous les meilleurs joueurs aiment courir. Ce type de joueurs préfère jouer dans des matchs intenses et dans un environnement rempli de défis, et je pense que Mourinho est idéal pour ce style. »

Benito a fait l'éloge de l'entraîneur portugais en déclarant : « Je pense que Mourinho est un excellent entraîneur, il est devenu une icône mondiale et l'un des meilleurs entraîneurs des trois dernières décennies, précisément grâce à ses équipes compactes et très offensives qui défendent brillamment, récupèrent le ballon et lancent des attaques verticales. »

La possession impossible avec cet effectif

Bien que Mourinho ait reconnu lors de ses conférences de presse son désir de conserver le ballon par moments, Benito juge la chose impossible.

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Il a conclu : « J'ai entendu Mourinho dire qu'il voulait des périodes de possession, mais je trouve cela très difficile. Même avec Bernardo et Arda Güler ensemble face à des équipes de haut niveau, il sera très difficile pour le Real Madrid de contrôler les matchs comme le fait le Barça, car il ne dispose tout simplement pas d'une équipe construite sur la possession. »