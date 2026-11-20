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Manchester United semble avoir enfin trouvé le nom capable de redonner du prestige à son attaque. Alors que le club cherche un nouveau départ sous la direction de Mauricio Pochettino, le nom de Victor Osimhen revient en force à Old Trafford, cette fois avec un message clair de l'attaquant nigérian lui-même : la porte est ouverte.

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Selon les révélations du « The Sun », Osimhen a ressenti de la fierté et de la joie en apprenant le regain d'intérêt de Manchester United à son égard, et s'est montré disposé à écouter une offre du club mancunien, lui qui a toujours rêvé de jouer en Premier League avant la fin de sa carrière.

L'attaquant nigérian (27 ans) est toujours lié par contrat à Galatasaray jusqu'en juin 2029 et perçoit environ 13 millions de livres sterling par an chez le champion de Turquie, un salaire qu'il ne verrait pas d'inconvénient à toucher également à Manchester, si le club anglais passait sérieusement à l'action pour boucler le transfert.

Mais la route vers Old Trafford n'est pas simple : le contrat d'Osimhen ne comporte aucune clause libératoire, ce qui signifie qu'un éventuel transfert en janvier ne dépendra pas de lui et nécessitera des négociations difficiles pour convaincre Galatasaray de se séparer de sa star en pleine saison.

Selon des sources turques citées par le quotidien britannique, Galatasaray évalue son joueur entre 80 et 100 millions de livres sterling, un montant qui reflète son importance au sein de l'équipe.

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À Manchester, Pochettino mesure parfaitement l'ampleur du problème dont il a hérité. Malgré la présence de Benjamin Sesko et de Joshua Zirkzee dans l'effectif, aucun des deux n'a réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable en pointe : à eux deux, ils n'ont inscrit que quatre buts toutes compétitions confondues cette saison, un bilan catastrophique pour un club de la stature de United.

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Matheus Cunha et Bryan Mbeumo peuvent également évoluer en avant-centre, mais le nouvel entraîneur argentin veut un véritable numéro 9 expérimenté, capable de mener l'attaque, de marquer et de créer des occasions pour ses coéquipiers, à l'image de ce qu'il avait fait avec Harry Kane à Tottenham, dont il avait fait l'un des meilleurs attaquants du monde.

Osimhen possède tout ce que recherche Pochettino. Depuis son arrivée à Galatasaray en prêt en provenance de Naples en 2024, il a maintenu un rendement offensif impressionnant : il a livré une première saison exceptionnelle, au cours de laquelle il a inscrit 37 buts toutes compétitions confondues avant d'être transféré définitivement, puis a poursuivi sur sa lancée avec 22 buts la saison dernière, et en compte déjà dix cette saison, des réalisations décisives dans la quête du club turc pour conserver son titre national.

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Le journal cite une source proche du joueur nigérian : « Bien sûr, cet intérêt le réjouit, mais c'est un joueur loyal, donc Manchester United devra tout faire pour le recruter. Victor est capable de marquer partout où il passe, il l'a prouvé, mais la décision finale revient aux deux clubs. »

Osimhen reste reconnaissant envers Galatasaray, qui l'a soutenu lors de son départ difficile de Naples et l'a aidé à relancer sa carrière après la rupture de sa relation avec le club italien, ce qui conditionne tout départ au respect de cette confiance.

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De son côté, Manchester United s'apprête à vivre une toute nouvelle ère après le limogeage de Michael Carrick, qui a payé le prix d'une seule victoire lors des dix premiers matchs de championnat. Pochettino est arrivé à Manchester avec la lourde mission de relancer une équipe qui lutte pour s'éloigner de la zone de relégation, malgré sa qualification pour la Ligue des champions la saison dernière.

Le déplacement face à Liverpool ce week-end marquera le début de son aventure. Pochettino peut se targuer d'un bilan remarquable, puisqu'il n'a jamais perdu son premier match à la tête d'aucun des clubs qu'il a entraînés. Mais tous les regards resteront tournés vers janvier, où Osimhen pourrait être la recrue qui changera complètement le cours de la saison.