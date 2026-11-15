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Les indices se multiplient quant au départ imminent de l'un des joueurs les plus en vue de la sélection espagnole de son club, alors que plusieurs équipes s'intéressent à ses services et que le joueur lui-même souhaite vivre une nouvelle expérience qui lui offrirait l'occasion de disputer des compétitions européennes. Et tandis que le Barça surveille la situation dans l'optique de renforcer son secteur défensif, la destination préférée du joueur apparaît comme un facteur susceptible de donner au club catalan un avantage dans la course à sa signature.

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Selon le journal espagnol "Sport", le Barça est en tête de la liste des options préférées de Pedro Porro, le latéral de Tottenham, qui souhaite rejoindre la Catalogne au cours de la prochaine période. Le joueur espagnol est conscient de l'intérêt de plusieurs autres clubs, mais il préfère porter le maillot de l'équipe catalane, ce qui offre au Barça un avantage important dans la course à sa signature.

Le Barça cherche déjà à renforcer ses options défensives, et Porro est considéré comme l'un des noms adaptés pour répondre aux besoins de l'équipe, en raison de sa capacité à apporter plusieurs solutions dans l'arrière-garde. Mais l'intérêt du Barça pour le joueur ne signifie pas que la conclusion de l'affaire sera facile.

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Selon le rapport, le départ de Porro de Tottenham semble une question probable, après que les résultats de l'équipe et son niveau se sont éloignés du niveau offert par le joueur lui-même. Le latéral espagnol est l'un des rares éléments qui continuent de livrer de bonnes performances au sein des rangs du club londonien.

Porro a été sacré champion de la Coupe du monde avec la sélection espagnole l'été dernier, et il souhaite participer aux compétitions européennes lors de la prochaine saison, ce qui le pousse à chercher une nouvelle opportunité loin de Tottenham. Par conséquent, son maintien chez les Spurs ne semble pas l'option la plus proche.

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Malgré l'intérêt manifeste du Barça pour s'attacher le joueur et son estime pour ses capacités, l'aspect financier représente l'obstacle principal à la conclusion de l'affaire. Tottenham estime la valeur de Porro entre 70 et 80 millions d'euros, tandis que les responsables du club catalan estiment que la valeur marchande appropriée du joueur ne dépasse pas 50 millions d'euros, ce qui pourrait constituer un point de désaccord majeur lors d'éventuelles négociations.

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L'un des problèmes défensifs les plus marquants que le Barça cherche à résoudre concerne le poste de défenseur central, car Pau Cubarsí manque toujours d'un partenaire défensif sur lequel on peut compter de manière régulière. De plus, le club n'a pas encore réussi à recruter un défenseur central gaucher.

C'est pourquoi le renforcement de ce poste représente un besoin urgent pour l'équipe, et cela pourrait pousser la direction à orienter la plus grande partie de ses ressources financières vers le recrutement d'un nouveau défenseur, plutôt que de dépenser une somme importante sur un latéral droit.

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Au vu de ces priorités, dépenser près de 50 millions d'euros pour recruter Porro, âgé de 27 ans, ne semble pas être une priorité pour le Barça à l'heure actuelle, malgré le désir du joueur de rejoindre le club catalan. Le mouvement de la direction pourrait aussi être lié à sa capacité à conclure la vente d'Alejandro Balde contre une bonne valeur financière lors du prochain marché des transferts hivernal, car cette démarche pourrait contribuer à dégager les ressources nécessaires pour agir en vue de s'attacher le latéral de Tottenham. Mais l'avenir de l'affaire restera lié aux calculs financiers et aux besoins défensifs de l'équipe.

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