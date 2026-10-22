La soirée des 16 millions d'euros : le Barça vise un record face au Real Madrid

Le Camp Nou, antre du Barça, s'apprête à accueillir son deuxième Clasico depuis le retour de l'équipe de son exil à Montjuïc et le début des travaux de rénovation, lors d'une confrontation très attendue face au Real Madrid qui se tiendra dimanche prochain.

Comme le veut la tradition lors des grandes soirées, selon le journal espagnol "Mundo Deportivo", le rendez-vous sera marqué par une immense mosaïque qui recouvrira les gradins du stade, une tradition ancienne lancée par le groupe de supporters "Penya Almogàvers" en 1992, et qui perdure pour conférer au Clasico une dimension esthétique exceptionnelle.

Le premier Clasico après le retour au Camp Nou s'était tenu le 10 mai dernier et s'était soldé par une victoire du Barça 2-0, scellant officiellement le titre de Liga. Ce jour-là, les premier et deuxième anneaux s'étaient entièrement parés de cartons bleus et rouges formant l'emblème du club et la formule "FORÇA BARÇA".

Cette fois-ci, le club catalan garde le secret sur le contenu du nouveau message, en coordination avec l'ensemble des associations de supporters, pour en faire la surprise de cette rencontre attendue.

Prochains matchs BAR LaLiga 16:00 RMA Regarder

Le journal a assuré que le Camp Nou afficherait complet. Lors du Clasico de mai dernier, le Barça avait réalisé les plus hautes recettes de son histoire face au Real Madrid, après que la vente des billets eut atteint 16,5 millions d'euros, avec 62 213 spectateurs ayant poussé leur équipe vers la victoire.

L'objectif est désormais clair : dépasser ce chiffre

Toutes les données laissent entrevoir la possibilité de battre le record, et la raison réside dans le nouvel agrandissement des places VIP. En effet, depuis le début du mois en cours, avec le lancement des matchs de l'équipe à domicile, le deuxième anneau compte désormais quatre rangées complètes de places VIP qui entourent l'intégralité du stade, au lieu d'une seule ou de deux rangées comme c'était le cas auparavant.

Mais, trois jours seulement avant le coup d'envoi, il ne reste plus que quelques places, et selon le système de tarification dynamique qui repose sur le volume de la demande, les prix ont connu un bond important depuis leur mise en vente.

Les prix des billets grand public ont démarré à 299 euros derrière les buts et à 1 092 euros dans la tribune principale, pour atteindre désormais entre 1 109 euros dans le premier anneau et 2 099 euros dans sa partie centrale.

Quant aux places VIP, elles débutent à 2 400 euros et montent jusqu'à 8 000 euros pour les sièges de luxe situés juste derrière le banc des remplaçants.



