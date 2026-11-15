La sélection espagnole domine le classement du groupe 3 avec un sans-faute (15 points), devançant de 3 points l'Angleterre, deuxième.
Le sélectionneur de la Roja a titularisé sa star Lamine Yamal dans le onze de départ pour le match d'aujourd'hui, après son absence lors de la rencontre face à la République tchèque, la journée dernière, en raison d'un manque de disponibilité.
Voici la composition de la sélection espagnole :
Gardien de but : Unai Simón
Défense : Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella
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Milieu de terrain : Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino
Attaque : Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena
De son côté, Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a dévoilé la composition des Three Lions pour affronter l'Espagne.
Tuchel a aligné la force de frappe anglaise en attaque afin de s'imposer face à la Roja et de ravir la première place du groupe.
Voici la composition de la sélection anglaise :
Gardien de but : James Trafford
Défense : Jarell Quansah, Ezri Konsa, Ben White, Lewis Hall
Milieu : Jude Bellingham, Elliot Anderson, Declan Rice
Attaque : Anthony Gordon, Morgan Rogers, Harry Kane