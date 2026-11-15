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Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, a dévoilé la composition de la Roja pour affronter l'Angleterre ce dimanche soir, au stade Metropolitano, en clôture de la phase de groupes de la Ligue des nations.

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La sélection espagnole domine le classement du groupe 3 avec un sans-faute (15 points), devançant de 3 points l'Angleterre, deuxième.

Le sélectionneur de la Roja a titularisé sa star Lamine Yamal dans le onze de départ pour le match d'aujourd'hui, après son absence lors de la rencontre face à la République tchèque, la journée dernière, en raison d'un manque de disponibilité.

Voici la composition de la sélection espagnole :

Gardien de but : Unai Simón

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Défense : Marc Pubill, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella

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Milieu de terrain : Martín Zubimendi, Fabián Ruiz, Mikel Merino

Attaque : Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Álex Baena

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De son côté, Thomas Tuchel, le sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, a dévoilé la composition des Three Lions pour affronter l'Espagne.

Tuchel a aligné la force de frappe anglaise en attaque afin de s'imposer face à la Roja et de ravir la première place du groupe.

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Voici la composition de la sélection anglaise :

Gardien de but : James Trafford

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Défense : Jarell Quansah, Ezri Konsa, Ben White, Lewis Hall

Milieu : Jude Bellingham, Elliot Anderson, Declan Rice

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Attaque : Anthony Gordon, Morgan Rogers, Harry Kane