La saison dernière, les choses étaient encore simples : Dayot Upamecano et Jonathan Tah formaient la charnière centrale du Bayern Munich. Si l’un des deux était indisponible, Min-jae Kim et Hiroki Ito représentaient les alternatives pour l’entraîneur Vincent Kompany. Dans ce genre de situation, on parle de « hiérarchie » interne. « Les gens aiment établir ce genre de classements », disait déjà Kompany cet été, laissant entendre que cela ne lui plaisait pas forcément.

Les chiffres suggéraient pourtant que la hiérarchie était bien établie dans la défense du Bayern : Tah a disputé 49 matches officiels lors de la saison 2025/26, contre 42 pour Upamecano, tandis que Kim n’avait joué que 91 minutes au total en Bundesliga à la fin du mois d’octobre. Le rôle d’Ito était encore plus limité. Depuis, la situation a toutefois changé à Munich et la concurrence est beaucoup plus ouverte, grâce à un seul joueur : après une excellente préparation estivale, Min-jae Kim est devenu une véritable alternative et a pris du temps de jeu à Jonathan Tah dans les matches importants.

Le Sud-Coréen a en effet été titularisé aux côtés de Dayot Upamecano en défense centrale pour le premier match de Bundesliga contre le VfB Stuttgart (5-1), pour le choc face au RB Leipzig (6-1) le week-end dernier, ainsi que pour la rencontre de Ligue des champions très attendue contre Arsenal mercredi (2-2). Une évolution que Kompany avait anticipée avant Kim lui-même.

« Je n’avais encore jamais vécu une longue période sans jouer, donc c’était un peu difficile au début », confiait le défenseur en avril au site coréen Footballist en revenant sur sa saison 25/26, marquée par un faible temps de jeu. « J’ai toujours pensé que jouer régulièrement était la solution, mais je suis maintenant satisfait de ma situation de prétendant à une place », ajoutait-il. Ni défi lancé à ses concurrents, ni déclarations tonitruantes : plutôt tout le contraire.

Prochains matchs SCF Bundesliga 12:30 FCB Regarder

Pourquoi le Bayern Munich aurait-il pu se séparer de Min-jae Kim ?

Ces déclarations ont aussi contribué à faire de Kim un candidat au départ du Bayern Munich pendant l’été. Le raisonnement supposé était le suivant : il ne fallait pas laisser chuter la valeur marchande d’un joueur pour lequel le club munichois avait déboursé 50 millions d’euros en 2023 en le laissant trop longtemps sur le banc. Si un club s’intéressait à Kim, le rôle de doublure en défense centrale pourrait aussi être confié à un joueur plus jeune que le Sud-Coréen de 29 ans, qui pourrait alors apprendre aux côtés d’Upamecano et de Tah.

Le recrutement de Yann Aurel Bisseck a notamment été évoqué, car il pourrait aussi dépanner à droite en cas de besoin. Le nom de Luka Vuskovic revenait lui aussi régulièrement à la Säbener Straße et Max Eberl, membre du directoire chargé du sport, a même dû le commenter (« On ne chie pas de l’argent ! »).

IMAGO

Mais le possible transfert de Kim ne s’est pas concrétisé et, aujourd’hui, toutes ces rumeurs paraissent assez absurdes. Kim a redoublé d’efforts pendant la préparation estivale et impressionné les dirigeants du Bayern. « Min-jae s’était déjà beaucoup stabilisé la saison dernière et il poursuit sur cette lancée », estimait Eberl dès le mois d’août. « Nous avons maintenant trois défenseurs centraux, tous les trois de classe mondiale », jugeait-il. Kompany a lui aussi salué celui qui était auparavant son remplaçant : « Je tiens à féliciter Min-jae : quelle que soit la situation, il répond présent sur le terrain et ne parle pas en dehors. Il donne tout à l’entraînement, il donne tout sur le terrain », constatait le Belge avec satisfaction.

Où en est la concurrence en défense centrale au Bayern ?

Cette attitude a non seulement impressionné Kompany, mais l’a aussi convaincu de faire jouer Kim bien plus souvent que la saison précédente. Désormais, seul Upamecano est véritablement indispensable à ses yeux, tandis que Tah et Kim se partagent, en quelque sorte, le poste de deuxième défenseur central. Dans ce contexte, il est étonnant que de nouvelles rumeurs de transfert entourent actuellement le Sud-Coréen : il a d’abord été rapporté que le champion d’Angleterre Arsenal s’intéresserait à lui, puis l’AC Milan est également entré en scène.

Il est difficile d’imaginer que le Bayern Munich accepte un éventuel transfert de Kim, sous contrat à Munich jusqu’en 2028, alors que l’entraîneur Kompany fait régulièrement appel à lui. Le joueur lui-même ne devrait pas non plus avoir envie de quitter le Bayern. Après tout, Kim se disait déjà satisfait, selon ses propres mots, de son statut de prétendant à une place derrière Upamecano et Tah. Et aujourd’hui, il n’est plus un simple prétendant.