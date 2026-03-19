L'erreur est humaine, la persévérance est diabolique. La chute de laSampdoria se poursuit sans relâche : depuis deux saisons déjà, le club blucerchiato végète en bas du classement de la Serie B, et ce qui laisse les supporters blucerchiati stupéfaits, c'est que la direction commette des erreurs à la chaîne, capables de produire des saisons qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ainsi, près d'un an plus tard, le déplacement à Carrare est devenu, pour le club doriano, synonyme de chute vers l'abîme.





Le 25 avril 2025, c’est précisément le 1-0 au Stadio dei Marmi contre la Carrarese qui a condamné la Samp et déclenché le drame psychologique de la fin de championnat, lors d’une saison qui s’est finalement terminée par une relégation en Serie C, devenue ensuite des barrages en raison de l’infraction commise par Brescia. Le match ressemble à une copie conforme de celui d’hier : près de 11 mois plus tard, les Blucerchiati se sont à nouveau effondrés en Toscane, face à une équipe qui en était à sa quatrième saison en Serie B en près de 120 ans d’histoire.





La présence d'Attilio Lombardo sur le banc n'a pas suffi à redonner un coup de fouet à un milieu de terrain en perte de vitesse et incapable de maintenir la moindre continuité. Les chiffres, impitoyables, ne font état que d'une seule victoire cette saison, celle de Modène, qui est également la seule de toute l'année civile pour la Sampdoria. Pour trouver une autre victoire loin de Marassi, il faut remonter jusqu'en octobre 2024. Le coup de poing dans le ventre des supporters blucerchiati, c'est la série de mauvais résultats déclenchée par le match Mantoue-Sampdoria (2-1). Après la victoire contre Padoue à la Saint-Valentin, il y a eu 4 défaites et 2 nuls. Au total, cela fait 2 points sur 18 possibles, une moyenne de relégation directe sans passer par la case départ, surtout si l'on considère que les autres concurrents, eux, avancent bien. Il suffit de penser que Pescara, lanterne rouge de la saison 2025/2026, a récolté 11 points sur 15 possibles lors de ses 5 derniers matchs.





Entre-temps, il y a également eu un limogeage, celui du duo Foti-Gregucci, qui semblait manifestement incapable de diriger la Samp, et la décision de confier le banc « par intérim » à Lombardo. Le public remercie la légende de la Samp pour le courage dont il a fait preuve en prenant en main une telle patate chaude en ce moment. « Il fallait du courage et des qualités, celles qui manquent à la Samp depuis août 2024 ; l’espoir est que Popeye puisse en prêter un peu des siennes. » On ne sait toutefois pas combien de temps Lombardo restera aux commandes : la direction n’a jamais clairement déclaré si le choix de Popeye serait définitif.





Dans le communiqué publié pour démettre le duo précédent de ses fonctions, on pouvait lire : « En attendant de trouver une solution définitive, l'équipe a été confiée à titre provisoire au collaborateur technique Attilio Lombardo ». Depuis lors, aucune autre précision n’a été communiquée : une énième erreur de communication dans une série interminable, capable de fournir de nouveaux alibis à un groupe déjà suffisamment déresponsabilisé et à un environnement désormais anesthésié, abruti et presque incapable de ressentir quoi que ce soit lorsqu’il est question de la Samp. On a le sentiment qu’il est peu probable qu’un énième changement soit opéré après la trêve, compte tenu du peu de temps disponible, même si, comme indiqué, aucune prise de position officielle n’a encore été exprimée à ce sujet.





Les responsabilités de l'actuelle direction sont évidentes. Il suffit de penser que le tandem Manfredi-Tey a réussi, en trois ans de gestion, à faire vivre les deux pires saisons en quatre-vingts ans d’histoire à un club historiquement habitué aux plus grandes scènes du football italien (la Sampdoria est 10e au classement « all time » de la première division, et compte 66 saisons passées en Serie A sur 80 au total dans son histoire). « Exploit » déjà réalisé en juin 2025 et avec le risque concret de le réitérer en mai 2026. Pourtant, les supporters blucerchiati soulignent à quel point le football est en réalité simple : une série d’erreurs engendre une série de saisons catastrophiques, et le sentiment qui règne dans le Sud est celui d’assister à un film (d’horreur) déjà vu. Lorsque les projecteurs s’allumeront, cependant, le corps gisant au sol sera celui de l’U.C. Sampdoria. Il faut intervenir immédiatement, et il n’est pas dit que cela suffira à la sauver.







