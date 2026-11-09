Dans une soirée où le Barça était au bord de l'effondrement, et dans un stade qui refusait de sourire aux Catalans, un seul homme a surgi pour tout renverser. Ce n'était ni Lamine ni Raphinha, mais bien Fermín López, le jeune Andalou venu de l'ombre pour devenir le héros incontesté du Riyadh Air Metropolitano.

Un doublé dans les filets d'Oblak, un retournement de situation après avoir été mené, et des chiffres qui disent que nous avons affaire à l'un des meilleurs milieux offensifs du monde, dès maintenant, et pas dans le futur.

La soirée de Fermín au Metropolitano

Le Barça a abordé le match de dimanche dernier face à l'Atlético de Madrid en étant mené, et il en est ressorti vainqueur grâce au pied gauche de Fermín.

Sur le but égalisateur, il a échangé le ballon avec un joueur adverse dans la surface d'Oblak, puis déclenché une frappe au ras du sol, puissante, à travers le but, une frappe imparable et sans retour, qui a remis l'équipe dans le match avant la fin de la première période.

Quant au deuxième but, il portait la signature typique de Fermín : parti de derrière, il a reçu de Lamine Yamal une passe précise dans le dos de la défense, pour se retrouver seul face au gardien slovène et offrir la victoire à l'équipe de Hansi Flick.

Ce n'était pas un doublé ordinaire, mais le doublé d'un héros qui a sauvé son équipe sur l'un des stades les plus difficiles de la Liga.

Les chiffres ne mentent pas

Les statistiques d'« Opta » confirment que ce qu'a livré Fermín n'était pas qu'un simple éclat passager, mais une prestation complète dans tous les détails du jeu.

L'Andalou a été le joueur ayant le plus tiré au but dans le match, avec un total de 6 frappes, dont 3 cadrées, qui ont débouché sur deux occasions et deux buts.

Dans la construction du jeu, il a participé à 55 passes, en a réussi 33 sur 38 avec une précision atteignant 86,8 %, dont 10 passes dans le dernier tiers offensif, et a réalisé un dribble réussi.

Et défensivement, il n'a pas été un simple spectateur : il a remporté un duel aérien, réussi un tacle, récupéré 3 ballons, obtenu deux fautes et commis 3 fautes, en seulement 77 minutes passées sur le terrain.

La saison de l'explosion

Ce que fait Fermín López (23 ans) cette saison n'est pas une évolution ordinaire, mais une véritable explosion, selon l'analyse de « Mundo Deportivo ».

Après avoir manqué la Coupe du monde à cause d'une blessure survenue au mauvais moment, il compense désormais cela par des buts et des passes décisives, et il est en passe de dépasser tous ses chiffres des saisons précédentes.

Cette saison, il compte déjà 8 buts, dont 7 en Liga et un en Ligue des champions, et 7 passes décisives, dont 5 dans les compétitions nationales et deux en Europe.

Avec ces chiffres, Fermín est devenu le deuxième buteur de l'équipe derrière Raphinha (15 buts) et Lamine Yamal (10 buts), et le deuxième meilleur passeur de l'équipe, derrière Rocafonda (8) seulement.

Fermín n'est plus un simple bon remplaçant ou un talent prometteur ; il consolide peu à peu sa place, saison après saison, pour devenir - s'il ne l'est pas déjà - l'un des meilleurs milieux offensifs du monde, et un joueur dont l'importance ne cesse de croître, que ce soit au Barça ou sur la scène internationale.