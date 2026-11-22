Partager Suivez GOAL sur Google

La nouvelle blessure d'Antonio Vergara inquiète le staff technique de Naples. Le joueur a dû quitter la rencontre face au Torino en raison d'une blessure musculaire, alors que l'équipe s'apprête à vivre un test difficile contre Manchester City en Ligue des champions. Massimiliano Allegri a avancé une explication possible aux blessures à répétition du jeune joueur.

Publicité

Vergara s'est blessé lors de la victoire de Naples face au Torino (1-0), samedi soir. Le joueur de 23 ans est apparu très affecté en quittant la pelouse, incapable de retenir ses larmes, tandis que son coéquipier Matteo Politano tentait de le consoler à sa sortie.

« Il s'est blessé, et je ne sais pas combien de temps nous serons privés de lui », a déclaré Allegri en conférence de presse d'après-match. Le technicien a exprimé ses regrets pour le joueur, qui subit un nouveau coup d'arrêt après une précédente blessure au mollet qui l'avait privé de quatre matchs avec l'équipe.

À lire aussi : après l'action polémique, Casemiro défend Messi

L'entraîneur de Naples a ajouté : « C'est vraiment dommage, il était profondément abattu. Je pense que la blessure pourrait être liée à ce qu'il traverse : cette année, il assume des responsabilités différentes, que ce soit avec la sélection nationale ou en raison d'une pression mentale plus importante. Parfois, ces blessures découlent aussi de ce genre de choses. »

Publicité Publicité

Vergara a disputé 10 matchs avec Naples toutes compétitions confondues cette saison, pour un but et une passe décisive, mais les blessures commencent à perturber son temps de jeu, lui qui avait déjà manqué quatre rencontres en raison d'un problème au mollet. Sa nouvelle blessure concerne un muscle fléchisseur de la cuisse gauche. Selon le quotidien Il Mattino, sa capacité à rejouer avec Naples en 2026 reste incertaine, ce qui ouvre la porte à une fin de saison prématurée avec le club avant la fin de l'année, sans confirmation définitive quant à la durée de son absence, selon les informations relayées par le site Yahoo Sport.

Related Topics

Finale Gratuite M6 ✅ Diffusion en direct et en clair de la grande finale de la Ligue des champions ✅ Aucun abonnement ni carte bancaire requis sur la télévision ou l'application M6+ ✅ Accessible instantanément sur tous les téléviseurs via la TNT et les box des fournisseurs d'accès Prix mensuel à partir de Regarder maintenant Gratuit

À lire aussi : la réponse catalane à Pérez, « Si la VAR avait existé il y a 100 ans, vous auriez remporté la Ligue des champions deux fois »

Le choc face à City, la véritable bataille de Naples pour la qualification

Au-delà de la blessure de Vergara, Allegri a évoqué le prochain rendez-vous face à Manchester City, prévu mardi, qu'il a qualifié de match important et de grande affiche. Il a toutefois insisté sur la nécessité de rester lucide quant à la situation de Naples dans la phase de ligue de la Ligue des champions, et de ne pas surestimer l'impact de cette rencontre sur les chances de qualification.

Publicité

« C'est un match très important, une grande affiche qu'il est formidable de disputer », a déclaré Allegri, avant d'expliquer que la qualification ne se jouera pas forcément face au club anglais, d'autres rencontres représentant selon lui la véritable bataille pour décrocher le billet.

« Nous devons être réalistes : notre parcours en Ligue des champions se jouera face au Club Bruges, à Sabah et à Viking. Nous devions battre Bodø, et nous l'avons fait. Le match de mardi sera important et très difficile, mais nous devons remettre de l'ordre dans notre situation en championnat, et la réception du Club Bruges sera décisive », a-t-il ajouté.

Publicité

À lire aussi : devant le PSG et Arsenal, le Barça reçoit un signal précieux d'un attaquant français