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« Il est irremplaçable » : voilà une phrase que les supporters de football détestent, car elle leur donne parfois un sentiment d'impuissance, et d'autres fois la crainte que l'absence d'un seul joueur pèse sur le niveau de l'équipe, et donc sur ses résultats.

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C'est sans doute ce qu'ont ressenti les supporters de Barcelone mercredi soir, alors que leur équipe affrontait Sabah au stade olympique de Bakou, en Azerbaïdjan, lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

L'absence de Lamine Yamal

Barcelone a disputé la rencontre sans sa principale star, l'ailier espagnol Lamine Yamal, blessé à la cheville droite. Il n'a pas fait le déplacement à Bakou avec l'équipe afin d'être préparé pour le prochain match face au Deportivo La Corogne en Liga.

C'était la première fois depuis le début de la saison que l'ailier espagnol manquait un match du club catalan, ce qui illustre l'importance du rôle que lui confie son entraîneur allemand, Hansi Flick.

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Sur les 17 matchs officiels disputés par Barcelone avant le rendez-vous face à Sabah, dont 13 en Liga et 4 en Ligue des champions, Lamine Yamal a été titulaire à chaque fois et n'a été remplacé qu'à quatre reprises.

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En termes de temps de jeu, l'équipe de l'entraîneur allemand Hansi Flick n'a évolué sans Yamal que pendant 85 minutes, sur 1 530 minutes possibles.

Au cours de ces 17 matchs, le joueur de 19 ans a affiché un rendement hors norme, avec 26 buts à son actif : 13 réalisations et autant de passes décisives.

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Ces chiffres rendaient l'absence de Lamine Yamal d'autant plus effrayante pour les supporters du club catalan, qui doutaient de la capacité de quiconque à le remplacer.

Adeyemi a-t-il compensé l'absence de Yamal ?

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L'Allemand Hansi Flick a misé sur son compatriote Karim Adeyemi pour pallier l'absence de Yamal. Une mission qui a d'abord semblé difficile pour l'ancien joueur de Dortmund en début de match, avant que la situation n'évolue.

Pendant la première demi-heure environ, le flanc droit n'a joué aucun rôle notable dans les offensives barcelonaises, jusqu'au moment où Adeyemi a démontré qu'il pouvait compenser l'absence de l'ailier espagnol.

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À la 31e minute, Adeyemi a adressé un centre repoussé par le gardien, que son coéquipier anglais Anthony Gordon a poussé au fond des filets pour ouvrir le score.

Le deuxième but est venu d'une action similaire : l'ailier allemand a centré pour l'attaquant brésilien Gabriel Jesus, qui a repris directement vers le but. Le gardien a sorti la tentative, mais le ballon est arrivé dans les pieds de Gordon devant le but vide.

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Pour parachever sa soirée, Karim Adeyemi a lui-même inscrit le quatrième but, en s'infiltrant dans la surface par la droite pour reprendre le centre à ras de terre d'Alejandro Balde et le loger au fond des filets.

Lamine Yamal : un joueur qui en vaut trois

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« C'est un joueur important, mais nous avons les moyens de le remplacer. À Barcelone, il doit toujours y avoir des remplaçants, quel que soit leur poste », c'est en ces termes qu'Adeyemi a affirmé, après le match, sa capacité à compenser l'absence de Yamal .

Pourtant, Adeyemi n'a jamais réussi à remplacer Yamal à lui seul : il a eu besoin du soutien de deux autres joueurs pour produire le même effet, ce qui signifie que le rôle de l'ailier espagnol a été assuré par trois joueurs.

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Flick a demandé à l'Espagnol Fermín López de s'engouffrer dans les demi-espaces entre le latéral gauche de Sabah et le défenseur évoluant à ses côtés, afin d'aider Adeyemi à désorganiser la défense du champion d'Azerbaïdjan.

En outre, le latéral français Jules Koundé s'est projeté vers l'avant à plusieurs reprises pour épauler l'ailier allemand sur le plan offensif.

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Ces soutiens ont permis à Adeyemi de faire ce qu'il préfère : utiliser sa vitesse pour filer vers la ligne de but et distribuer des centres, ce dont Barcelone a profité sur les deux premiers buts.

Certes, Yamal bénéficiait sans doute d'aides similaires, mais il n'a jamais été incapable de faire quoi que ce soit sans elles, puisqu'il s'appuyait sur ses qualités individuelles pour repiquer dans l'axe et distiller des passes en profondeur magiques ou des frappes précises vers le but.

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Rien de tout cela ne vise à minimiser le rôle d'Adeyemi, qui a livré une prestation remarquable à la hauteur de ses moyens. Mais cela ne signifie en rien qu'il a apporté ce qu'apporte Yamal. Il a simplement trouvé une solution de rechange, peut-être valable pour certains matchs, mais qui ne sera jamais efficace dans toutes les rencontres.