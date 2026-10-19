José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a fait preuve d'une intervention tactique manifeste lors des deux derniers matches de son équipe, que ce soit par les ajustements apportés au onze de départ ou par des changements décisifs, menant la Maison Blanche vers deux victoires au cours desquelles elle a inscrit 8 buts, avant le choc attendu face au Barça en Liga.

Le journal catalan « Marca » a indiqué que l'empreinte du technicien portugais est apparue clairement lors de la victoire contre l'AS Roma en Ligue des champions, puis dans le succès face au Séville sur le score de 4-1, après avoir pris des décisions qui ont contribué à améliorer la performance de l'équipe et lui ont offert des solutions supplémentaires au milieu de terrain et en attaque.

La décision la plus marquante de Mourinho face au Séville a été d'aligner Fede Valverde au poste d'arrière droit, un choix qui a mis fin à son association avec Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain et qui a, dans le même temps, répondu au besoin de l'équipe d'une plus grande stabilité sur le flanc droit, où certaines options précédentes n'avaient pas offert le niveau attendu.

Le technicien portugais a également décidé de s'appuyer sur Arda Güler au poste de milieu axial, après l'avoir habituellement utilisé dans des rôles offensifs plus proches de la surface de réparation.

Ce changement est intervenu en réponse au besoin d'accroître la créativité au milieu de terrain, ce qui s'est reflété sur la performance de l'équipe, avant que le joueur turc n'inscrive le premier but face au Séville.

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Le flanc gauche a connu un autre changement avec l'absence pour suspension de Vinícius Júnior, puisque Yann Diomande a eu l'occasion de jouer et a livré une prestation remarquable, tirant profit de ses qualités de dribble et de sa capacité à créer le danger.

Le joueur a inscrit un but et a également délivré une passe décisive pour le deuxième match consécutif, après en avoir déjà offert une face à l'AS Roma.

Les interventions de Mourinho ne se sont pas limitées au onze de départ, puisqu'il a procédé à des ajustements décisifs lors de la rencontre face à l'AS Roma, après que le Real Madrid eut été mené de deux buts, avant de modifier la physionomie de l'équipe et de s'appuyer sur des éléments offensifs supplémentaires, parmi lesquels Endrick et Ceballos, un ajustement qui a contribué au retour de l'équipe et à la victoire dans les dix dernières minutes.

Ces changements ont inclus le repositionnement de Güler au milieu de terrain et le recul de Valverde au poste d'arrière, ainsi que le remplacement de Tchouaméni par Bernardo, un mouvement qui a donné au Real Madrid une plus grande densité offensive et l'a aidé à renverser le score.

Ces décisions reflètent le rôle que l'on attend de Mourinho au Real Madrid, à travers la lecture des matches et une intervention au moment opportun pour en changer le cours, alors que l'équipe se prépare à un test important face au Barça, dont une victoire pourrait lui offrir l'occasion de réduire l'écart avec le leader de la Liga.