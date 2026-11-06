Depuis le début de sa carrière d'entraîneur, Diego Simeone est devenu l'entraîneur que Hansi Flick a le plus souvent affronté, mais la multitude de rencontres entre les deux hommes n'a pas conféré d'avantage absolu au technicien allemand.

Cette situation est née après que l'entraîneur de l'Atlético de Madrid a réussi à porter deux coups douloureux au Barça la saison dernière, en l'éliminant de la Coupe du Roi et de la Ligue des champions, laissant une blessure encore ouverte chez l'entraîneur du club catalan.

Selon le journal espagnol « Marca », Flick a affronté Simeone à 12 reprises depuis le début de sa carrière d'entraîneur, que ce soit lors de son expérience au Bayern Munich ou dans son étape actuelle au Barça.

Et bien que l'entraîneur allemand domine au nombre de victoires, l'entraîneur de l'Atlético de Madrid a réussi à décrocher deux victoires d'une importance capitale, après avoir privé le club catalan de poursuivre son parcours dans deux grandes compétitions la saison dernière.

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Le début des confrontations entre les deux entraîneurs remonte à six ans, et plus précisément au 21 octobre 2020, lorsqu'ils se sont rencontrés pour la première fois lors de la journée inaugurale de la phase de groupes de la Ligue des champions.

L'Allianz Arena a accueilli ce match qui a été marqué par une supériorité écrasante du Bayern Munich, après que le club allemand, dirigé par Flick, a balayé son homologue l'Atlético de Madrid sur le score de 4-0, au début d'une série de confrontations devenue par la suite un rendez-vous récurrent entre les deux entraîneurs.

Depuis cette rencontre, le choc entre les deux parties s'est renouvelé à de nombreuses occasions, la grande majorité d'entre elles étant survenue pendant que Flick dirigeait le banc du Barça, puisque 10 matches sur les 12 confrontations entre eux ont eu lieu durant la période où l'entraîneur allemand était à la tête du staff technique du club catalan.

Au cours de ces dix confrontations, Flick a décroché 6 victoires, contre un nul et 3 défaites face à l'Atlético de Madrid dirigé par Simeone.

Ces chiffres reflètent un avantage clair pour l'entraîneur allemand sur le plan des résultats, mais ils ne révèlent pas à eux seuls l'ampleur des souffrances que lui a infligées son rival argentin, en particulier lors des rencontres sans partage possible.

Deux défaites se détachent tout particulièrement pour expliquer pourquoi cette hantise persiste, la première étant survenue lors du match aller des demi-finales de la Coupe du Roi, quand l'Atlético de Madrid a infligé au Barça une lourde défaite sur le score de 4-0, le plaçant pratiquement aux portes de l'élimination de la compétition.

Ce ne fut pas le seul coup encaissé par Flick, la supériorité madrilène s'étant renouvelée en Ligue des champions, lorsque l'Atlético de Madrid l'a emporté 2-0 lors du match aller des quarts de finale, au cours de la rencontre disputée au Spotify Camp Nou.

Ce résultat a placé le Barça devant une mission difficile lors du match retour au stade Metropolitano, où il devait combler l'écart de deux buts, mais il a échoué à réaliser la remontada, pour quitter la compétition face à son rival madrilène.

Les buts sont toujours au rendez-vous

La singularité des confrontations entre Flick et Simeone ne se limite pas à leurs résultats et à leur importance dans la détermination du sort des compétitions, elle s'étend aussi à la nature même des matches, qui n'ont jamais connu le moindre nul vierge.

Parmi les 12 matches qui ont réuni les deux entraîneurs, aucune confrontation ne s'est terminée sur le score de 0-0, tandis qu'une seule rencontre s'est soldée par une victoire de l'un des deux clubs sur un but sans réplique (1-0).

Cela reflète la nature du choc entre deux écoles d'entraînement différentes, menées par deux techniciens aux personnalités affirmées, dans une rivalité dont l'intensité s'est accrue au fil des saisons et qui en est venue à porter des enjeux particuliers, notamment pour Flick, qui cherche encore à surmonter les coups que lui a portés Simeone la saison dernière.