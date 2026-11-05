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L’attaquant d’Arsenal Viktor Gyokeres s’est réjoui d’avoir inscrit un but et délivré une passe décisive lors de la victoire 2-1 de son équipe face au Slavia Prague en Ligue des champions. L’international suédois porte ainsi son total à 16 buts auxquels il a participé en 25 apparitions dans la compétition.

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Gyokeres livre une prestation décisive à Prague

Viktor Gyokeres a brillé pour guider Arsenal vers une victoire 2-1 face au Slavia Prague en Ligue des champions. L’attaquant suédois a adressé une passe en profondeur astucieuse à Noni Madueke pour l’ouverture du score, avant d’inscrire un superbe but en solitaire d’une frappe enroulée avant la pause.

Il a ainsi été impliqué dans un but pour la cinquième fois lors de ses cinq dernières apparitions, toutes compétitions confondues.

Il a désormais été directement impliqué dans 16 buts en 25 matches de Ligue des champions au cours de sa carrière, avec 12 buts et quatre passes décisives.

Diapo 2 : Le Suédois savoure son apport offensif malgré une seconde période plus difficile

Après le coup de sifflet final, Gyokeres est revenu sur sa contribution décisive, tout en reconnaissant le contraste entre les deux périodes. « Je me sens très bien. Évidemment, je suis heureux de la victoire et d’avoir contribué aux deux buts », a déclaré Gyokeres.

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« J’avais donc un bon sentiment en première période. Puis, évidemment, vu la façon dont la seconde s’est déroulée, ce sentiment est peut-être moins bon maintenant. Mais dans l’ensemble, si l’on regarde la première période, c’est un bon sentiment. »

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« C’est mon travail d’attaquant et, bien sûr, je veux apporter ma contribution à chaque match quand je suis sur le terrain et participer autant que possible aux attaques », a-t-il ajouté.

Diapo 3 : Arteta salue son entente avec l’équipe et ses déplacements

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a salué l’intelligence des déplacements de Gyokeres et la façon dont il a exploité le marquage individuel du Slavia. « Il l’a très bien fait, il a très bien compris quand se montrer, quand représenter une menace, parce qu’ils laissent des joueurs libres et pratiquent un marquage individuel au milieu de terrain », a expliqué Arteta.

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« Quand j’ai dit qu’il était vraiment en phase avec l’équipe, c’en était un autre exemple. Je trouve qu’il a réalisé une grande prestation, en plus de son but et de sa passe décisive. »

« Les joueurs doivent peser sur le match comme il l’a fait aujourd’hui lorsqu’ils en ont l’occasion », a souligné l’entraîneur.

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Diapo 4 : L’attaquant veut continuer à progresser avec Arsenal

Gyokeres reste déterminé à aider Arsenal à aller plus loin, alors que l’équipe gagne en dynamique dans les compétitions nationales et européennes. « Jusqu’ici, nous avons réalisé un bon parcours en Ligue des champions et en championnat aussi », a observé Gyokeres.

« À ce stade, nous sommes bien placés, mais je pense que nous savons tous clairement ce que nous pouvons améliorer et ce que nous devons faire pour franchir un nouveau cap. »

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Gyokeres tentera de conserver sa place de titulaire samedi, lorsqu’Arsenal recevra Hull City à l’Emirates Stadium.