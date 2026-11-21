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Une publication relayée sur les réseaux sociaux a suscité une vive polémique au sujet de l'avenir de Jamal Musiala, la star du Bayern Munich. Elle affirmait qu'il s'apprêtait à annoncer sa retraite immédiate du football professionnel, un rebondissement choc qui a inquiété les supporters.

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Il s'est ensuite avéré que cette affirmation avait été publiée par un compte usurpant l'identité du journaliste sportif David Ornstein, qui travaille pour « The Athletic », et qu'elle ne reposait sur aucune annonce officielle ni sur aucune information fiable.

Tout a commencé lorsqu'un compte de la plateforme « X », portant le nom « @david_ornsign », a publié une information affirmant que le joueur allemand, âgé de 23 ans, s'apprêtait à mettre un terme à sa carrière, et évoquant l'organisation d'une conférence de presse d'adieu à l'Allianz Arena lundi.

La publication s'est rapidement propagée à grande échelle, cumulant près de 3 millions de vues en quelques heures et suscitant de nombreuses réactions parmi les internautes.

La rumeur a prospéré grâce au nom du journaliste David Ornstein, connu pour sa couverture de l'actualité du football, le compte ayant à première vue toutes les apparences d'une source fiable. Mais la vérification a révélé qu'il ne s'agissait pas du compte officiel du journaliste et que la publication n'était qu'une affirmation trompeuse.

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Bien que rien ne confirme l'intention de Musiala de prendre sa retraite, le moment choisi a favorisé la diffusion de la rumeur, dans un contexte marqué par les informations relayées récemment au sujet des blessures du joueur et de son avenir au club bavarois.

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Les véritables inquiétudes entourant Musiala tiennent à une série de problèmes de santé qui ont nui à sa continuité ces derniers temps. Il a en effet souffert de blessures à répétition, mais aussi d'un problème de santé d'ordre neurologique survenu pendant la préparation de la saison, en août 2026.

Le joueur avait perdu connaissance à deux reprises en 4 jours, avant que les examens médicaux ne révèlent des crises d'épilepsie de type absence liées à un trouble neurologique. Il suit un traitement médicamenteux pour contrôler son état.

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Les ennuis du joueur ne se sont pas arrêtés là, puisqu'il a été victime d'une blessure à la cuisse qui l'a tenu éloigné des matchs officiels pendant près de deux mois, ce qui a renforcé les interrogations sur sa capacité à retrouver sa condition et son niveau d'antan.

Dans le même temps, des dirigeants de premier plan du Bayern Munich, parmi lesquels Uli Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge, ont fait part de leurs inquiétudes quant au processus de rétablissement du joueur et à sa capacité à retrouver le niveau qui était le sien avant cette série de blessures.

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Les interrogations au sein du club allemand se sont étendues à l'aspect financier, Rummenigge ayant évoqué la possibilité de revoir les conditions financières du contrat de Musiala s'il ne parvenait pas à retrouver son niveau habituel en raison de ses problèmes physiques.

Selon la presse, le milieu de terrain allemand perçoit un salaire annuel proche de 25 millions d'euros, et son contrat avec le Bayern Munich court jusqu'en 2030. Le débat sur son avenir dépasse donc le seul cadre sportif pour toucher aux engagements financiers liés à son maintien au club.

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Ainsi, les informations relayées au sujet de la retraite de Jamal Musiala ne sont qu'une rumeur émanant d'un faux compte, et rien dans les éléments disponibles n'indique que le joueur ait pris la décision de mettre un terme à sa carrière professionnelle.