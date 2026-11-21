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Une publication relayée sur les réseaux sociaux a suscité une vive polémique autour de l'avenir de Jamal Musiala, star du Bayern Munich, en affirmant qu'il s'apprêtait à annoncer sa retraite immédiate du football professionnel, un rebondissement choc qui a inquiété les supporters.

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Il est ensuite apparu que cette affirmation avait été publiée par un compte usurpant l'identité du journaliste sportif David Ornstein, qui travaille pour « The Athletic », et qu'elle ne reposait sur aucune annonce officielle ni sur aucune information fiable.

Tout a commencé lorsqu'un compte sur la plateforme « X », baptisé «@david_ornsign», a publié une information selon laquelle le joueur allemand, âgé de 23 ans, s'apprêtait à mettre un terme à sa carrière, évoquant même l'organisation d'une conférence de presse d'adieu à l'Allianz Arena le lundi.

La publication s'est rapidement propagée, atteignant près de 3 millions de vues en quelques heures seulement, au milieu de nombreuses réactions des internautes.

La rumeur a profité du nom du journaliste David Ornstein, réputé pour sa couverture de l'actualité du football : à première vue, le compte semblait être une source crédible. Mais une vérification a révélé qu'il ne s'agissait pas du compte officiel du journaliste et que la publication n'était qu'une affirmation trompeuse.

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Bien que rien ne confirme l'intention de Musiala de prendre sa retraite, le moment choisi a favorisé la diffusion de la rumeur, alors que circulent ces derniers temps des informations sur les blessures du joueur et son avenir au sein du club bavarois.

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Les véritables inquiétudes autour de Musiala tiennent à une série de problèmes de santé qui ont nui à sa continuité ces derniers mois. Il a souffert de blessures à répétition, en plus d'un malaise de nature neurologique survenu pendant la préparation de la saison, en août 2026.

Le joueur avait perdu connaissance à deux reprises en l'espace de 4 jours, avant que les examens médicaux ne révèlent des crises d'épilepsie de type absence liées à un trouble neurologique. Il suit depuis un traitement médicamenteux pour maîtriser son état.

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Ses ennuis ne se sont pas arrêtés là, puisqu'il a contracté une blessure à la cuisse qui l'a tenu éloigné des matchs officiels pendant près de deux mois, ce qui a renforcé les interrogations sur sa capacité à retrouver sa forme et son niveau d'antan.

Ce contexte a coïncidé avec des déclarations de dirigeants influents du Bayern Munich, parmi lesquels Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge, qui ont fait part de leurs inquiétudes quant au processus de rétablissement du joueur et à sa capacité à retrouver le niveau qu'il affichait avant cette série de blessures.

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Au sein du club allemand, les interrogations se sont étendues au volet financier, Rummenigge ayant évoqué la possibilité de revoir les conditions financières du contrat de Musiala s'il ne parvenait pas à retrouver son niveau habituel en raison de ses problèmes physiques.

Selon les informations de presse, le milieu de terrain allemand perçoit un salaire annuel avoisinant les 25 millions d'euros, et son contrat avec le Bayern Munich court jusqu'en 2030. De quoi faire dépasser le débat sur son avenir le seul cadre sportif pour toucher aux engagements financiers liés à son maintien au club.

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Ainsi, les informations relayées au sujet de la retraite de Jamal Musiala ne sont qu'une rumeur provenant d'un faux compte, et rien dans les éléments disponibles n'indique que le joueur a pris la décision de mettre fin à sa carrière professionnelle.