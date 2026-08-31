Le FC Barcelone a réussi une remontada remarquable en première mi-temps face au Rayo Vallecano, lors de la troisième journée du championnat d'Espagne.

Le Rayo Vallecano avait mis une grande pression sur le Barça en début de match, après que Sergio Camello a inscrit le premier but des visiteurs à la 12e minute.

La réponse du Barça au Rayo Vallecano n'a pas tardé : Lamine Yamal et Raphinha ont marqué deux buts aux 19e et 21e minutes respectivement.



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Selon le compte « Mister Chip », spécialisé dans les statistiques, le Barça a renversé son retard face au Rayo Vallecano pour mener de deux buts en seulement 100 secondes, grâce à Raphinha (19') et Lamine Yamal (21').

Il a précisé que la dernière remontada similaire en Liga remonte au Clasico face au Real Madrid, le 11 mai 2025, lorsque le Barça avait renversé son retard face à la Maison Blanche en exactement 100 secondes, et grâce aux mêmes joueurs, mais dans l'ordre inverse : Lamine Yamal puis Raphinha.

À noter que cette rencontre s'était terminée par une victoire du Barça sur le Real Madrid sur le score de 4-3.



