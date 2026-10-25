La remontada de l'Inter remet un record historique sur le devant de la scène

L'Inter Milan a signé un retour fatal pour renverser son retard face à la Fiorentina et s'imposer 2-1, après que Marcus Thuram a inscrit le but égalisateur à la 90e minute, puis que Piotr Zielinski a scellé la rencontre sur un penalty à la 98e minute, dans le cadre de la huitième journée du championnat d'Italie, cet après-midi de dimanche.

Avec cette victoire, l'Inter a répété un exploit rare de son histoire en championnat, réussissant pour la troisième fois à renverser un retard d'un but pour s'imposer après avoir marqué deux buts à partir de la 90e minute, selon les statistiques d'Opta.

Le club noir et bleu avait déjà connu un retour similaire face à Cesena le 30 avril 2011, grâce à un doublé de Giampaolo Pazzini, et contre la Sampdoria le 9 janvier 2005, avec deux buts de Christian Vieri et Álvaro Recoba.

L'Inter a pu conserver la tête du classement après avoir porté son total à 22 points, à la différence de buts devant la Lazio, tandis que, de son côté, la Fiorentina s'est arrêtée à 4 points, à la dix-huitième place.