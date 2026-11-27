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Le Portugais Bernardo Silva connaît une métamorphose remarquable au Real Madrid. Il avait entamé la saison en manque de condition physique et peinait à s'imposer comme titulaire dans l'équipe de José Mourinho, avant de devenir peu à peu l'un des éléments importants de la série de victoires que vit l'équipe ces derniers temps.

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Mourinho avait directement critiqué Bernardo pendant la préparation estivale, plus précisément début août, à l'issue du match amical face à Ferencváros à Budapest.

« Bernardo est un joueur très important pour nous, mais le pauvre fait partie de ceux qui aiment ne rien faire pendant les vacances. Mentalement, c'est bien pour lui de ne rien faire pendant son temps libre, mais il est revenu dans une condition physique insuffisante et il doit progresser », avait alors déclaré le technicien portugais.

Malgré la franchise de la critique de Mourinho, ces propos ont aussi témoigné de la bonne relation qui unit l'entraîneur au joueur. D'autant que le coach a été l'un des principaux facteurs qui ont poussé Silva à choisir le Real Madrid au terme de son contrat avec Manchester City.

Mourinho a fait pencher la balance pour Bernardo Silva

Le transfert de Bernardo Silva avait suscité l'intérêt de plusieurs clubs, parmi lesquels le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid, le joueur étant devenu disponible après son départ de Manchester City.

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Les deux clubs espagnols semblaient proches de boucler la signature du Portugais, mais Bernardo a tout stoppé dès qu'il a eu connaissance de l'offre du Real Madrid, soutenue par Mourinho, et a choisi de rejoindre la capitale espagnole.

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Les doutes apparus pendant la préparation ont toutefois persisté au début de la saison officielle. Bernardo Silva, l'un des piliers de la plus belle époque de Manchester City, n'a pas réussi à s'imposer rapidement dans l'équipe du Real Madrid.

Mourinho s'est d'abord appuyé sur un duo plus costaud physiquement au milieu de terrain, avec Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni comme choix prioritaires lors de la plupart des matchs, ce qui rendait floue la place de Bernardo Silva dans le onze.

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L'opportunité romaine a tout changé

Bernardo Silva a attendu patiemment son heure, qui est finalement arrivée dans la capitale italienne, Rome, lorsque Mourinho lui a accordé 20 minutes pour contribuer à la première grande remontada du Real Madrid en Ligue des champions cette saison.

Mourinho avait alors décidé d'associer Bernardo Silva et Arda Güler au milieu de terrain, en replaçant Valverde au poste de latéral afin de laisser de la place aux éléments les plus aptes à construire le jeu.

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Le plan a fonctionné, le Real Madrid renversant un retard de 3-1 pour s'imposer 4-3. Mais Mourinho n'était pas encore convaincu par l'idée de miser sur un duo de milieux aussi porté sur la créativité et dépourvu de la puissance physique suffisante. En conférence de presse au Stadio Olimpico, il avait déclaré : « Si j'avais aligné Arda et Bernardo d'entrée, la Roma nous aurait mis cinq buts. »

Ce match s'est disputé le 14 octobre. Une semaine plus tard seulement, Bernardo a été titularisé face à Leipzig et a également inscrit son unique but sous le maillot du Real Madrid à ce jour cette saison.

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Mais le véritable test est venu le 21 octobre, lorsque Bernardo et Arda Güler ont débuté face au FC Barcelone au Camp Nou. Le Real Madrid s'est imposé et a repris une partie du terrain perdu dans la course au titre en championnat.

Lors de ce match, Bernardo est réapparu comme le poumon serein du Real Madrid, dans un rôle qui dépasse la simple participation à la construction des attaques.

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Bernardo, bien plus qu'un meneur de jeu

Bernardo ne se contente pas de jouer et de dicter le tempo : il se distingue aussi par sa grande capacité à courir et à se déplacer sans cesse, retrouvant peu à peu ce moteur qui manquait de rodage en début de saison, selon le quotidien espagnol « Marca ».

En plus d'apporter à l'équipe davantage d'organisation et de clarté dans la relance, l'association de Bernardo, Arda et Valverde a créé une nouvelle structure au milieu de terrain du Real Madrid.

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Avec Mourinho qui utilise le capitaine de l'équipe comme faux latéral, il est devenu courant de voir les milieux du Real Madrid surgir dans des zones inattendues pour les adversaires.

Ce mouvement permanent offre à l'équipe un précieux effet de surprise : il oblige l'adversaire à gérer de multiples déplacements au milieu de terrain, ce qui libère davantage d'espaces pour permettre aux attaquants d'exploiter leurs qualités et d'aller au but.